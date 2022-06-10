新聞評論／台防疫不如新加坡 蔡政府想通了嗎

中南部疫情持續處於高原期，高雄一家醫院急診室外求診人潮不斷，家長著急帶著幼童前來就診。（記者劉學聖／攝影）

台灣疫情 停滯在高原期已一個多月，未見有效下降。指揮官陳時中 上周稱，台灣疫情曲線「和新加坡 類似」，預期會在確診率達到10％左右反轉。但一周過去，台灣確診率已達11.6％，單日確診仍高達7、8萬人，居全球之冠；陳時中說好的反轉呢？更諷刺的是那句「和新加坡類似」，新加坡最高峰一日僅2萬多確診，且很快就擺脫高峰解封；而台灣的中重症和死亡數都還在刷新紀錄，這樣的曲線怎麼類比？

立委高虹安最近挖出她去年9月的質詢影片，陳時中在對話中的傲慢答覆，說明了蔡政府「以不變應萬變」的態度，如何使台灣落到今天步步皆輸的慘況。當時，高虹安要求行政團隊參考新加坡和日本的防疫作為，思考改變從「清零」到「與病毒共存」策略。由於新加坡當時一日有上千人確診，陳時中霸氣答道，「我們絕不會讓台灣的疫情控制成那樣」。閣揆蘇貞昌也說，「台灣目前的防疫績效優於這兩國」。誰知，大言不慚的後果，是使台灣跌為全球解封末段班。

其中，台灣輸掉的不止是時間和人命，台灣更輸掉社會和經濟的及早正常化；最嚴重的，是台灣輸掉了為政者的瞻矚與格局。試問，什麼樣的國家會把全部的力量押在一個慣常閃爍其詞的防疫指揮官身上，任他為所欲為？什麼樣的政府從來不在錯誤中學習，兩年半來都用同一套威權模式在控制疫情？什麼樣的官員會拒絕聽取專家及民間的聲音，卻不斷徇私、偏頗、專斷行事？

目前Omicron疫情在新加坡基本已進入尾聲。儘管有時一天可能仍有上千人染疫，但社會和邊境均已解封，民眾四月起在室外即不必再戴口罩，可以正常度日，並早其他國家一步迎接百萬觀光客回流。當許多國家仍無法擺脫疫情的糾纏，新加坡能比他國快上幾個月掃除疫情陰霾，這就是政府為人民創造的國家紅利。要達到解封的條件，並不是靠一名指揮官每天在那裡喊話即可，而是需要各政府部門精密而細心地規畫部署：讓人民打夠疫苗，為社會備妥試劑，為醫院供應足夠的藥物和床位。這些，新加坡做到了，而台灣沒做到。

舉幾個簡單的例子：其一，新加坡12歲以上人口的完整接種率為九成二，七成四接種第三劑；但台灣的兩劑接種率僅八成一，三劑接種率才六成多，尤其長者接種率不高是死亡率偏高的主要致命傷。其二，新加坡很早就推出「居家康復」計畫，讓輕重症患者分流，使醫院空出人力來搶救中重症病患。而台灣卻一直糾結於PCR檢測、居隔天數、診斷證明、不承認快篩等行政權威，讓北台灣的第一波衝擊惡化。其三，新加坡放棄「政府全包」思維，將一些業務「外包」給民間承攬，提升了服務效率。反觀台灣，指揮中心不僅包辦所有決策及指揮，連疫苗、藥物等物資都不肯公平下放，攬權又不肯負責，是最糟的施政模式。

長期以來，台灣人眼中的新加坡，是「有效率而沒民主」的國家，不值得羨慕。但歷經這場兩年半的疫情煎熬，民眾對於「效率」和「民主」的想法，恐怕已漸漸改觀。最讓人沮喪的是，蔡政府已明顯失去了效率，但台灣的「民主」還在嗎？從陳時中的顢頇傲慢，從蘇貞昌的無能霸道，從蔡總統的假大空心態，誰在乎人民？

台灣的防疫，論事前的部署、論死亡率、論解封的遠見，無一能與新加坡相比。就連對待死者，新加坡允許家屬守靈三日，台灣死守24小時火化的規定，是誰比較人道？