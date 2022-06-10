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阻止死亡攀升 專家：不該天天只報數不做研究

記者邱宜君、鄒尚謙／台北10日電
台大公衛系教授詹長權表示，台灣死亡數在13天內翻倍是個警訊，指揮中心未深入分析資料，難以探究死亡數不斷攀升的原因。（本報資料照片）
台大公衛系教授詹長權表示，台灣死亡數在13天內翻倍是個警訊，指揮中心未深入分析資料，難以探究死亡數不斷攀升的原因。（本報資料照片）

台灣死亡人數不斷攀升，而台大公衛學院教授詹長權指出，台灣死亡數在13天內翻倍，且現在位居全球第二快，在這一場死神及病毒之間的競速賽中，詹長權表示，翻倍數是個警訊，若不找出根本問題，死亡數會繼續翻倍，籲政府應公開重症及死亡個案資料，近一步分析才有辦法找到阻止死亡數攀升方式，不該再「天天報數」而不做研究。

根據「Our World In Data」網站公開資料，台灣5月26日累計1658例死亡，6月8日累計3373例死亡，13天內死亡數翻倍，名列全球第二。南韓82天翻倍名列全球第八，累計2萬4000多人死亡、香港85天內翻倍位居第九，累計9300多人死亡、新加坡193天名列第27，累計1300多人死亡。

詹長權表示，當全球開始採取「快篩陽即確診」，都會陸續出現難以用確診數分析疫情走向的問題，因快篩陽者不一定誠實通報，或有偽陰性確診者，因此死亡率可以補充難以單一用確診率判斷防疫走向的指標之一。

只是指揮中心每天用幾張表格來呈現重症及死亡數，資訊有限，先進國家都是將完整資訊透明公開，攜手學界尋找解方。如今天天報新增案例，指揮中心也未深入分析資料，難以探究近期台灣死亡數不斷攀升的原因。

詹長權表示，從死亡數翻倍來看，台灣的疫情流行期來得晚，且還在持續流行中，死亡人數上升及高峰值類似南韓。現階段應要找尋各種有效的防疫方式，降低死亡率的發生。

北醫附醫胸腔內科主任周百謙表示，死亡數快速成長原因多，確診到死亡若在三天內，可能是醫療資源不到位，或是給藥速度慢，又或是確診者共病多。指揮中心應提出相關的統計數據分析，才有辦法釐清，並解決問題。他也批評，「每天只公布數字卻不看原因，是沒辦法改變節節攀升的死亡數。」

台大公衛學者陳秀熙不贊同以死亡數翻倍討論疫情，此舉不但無法釐清疫情中直接死亡和間接死亡的原因，也會導致民眾恐慌，影響邊境解封。他建議，應以死亡率控制在10萬分之20以下為監督目標，另應改列第四類法定傳染病。若不快調整，醫療量能吃緊，恐怕增加間接死亡的案例。

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