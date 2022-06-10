台死亡數13天翻倍全球第2快 致死率1.05‰破陳時中防線

台灣9日本土確診新增7萬2921例，新增中重症案例575例及死亡211例雙雙創單日新高。（記者胡經周／攝影）

本土昨天新增7萬2921例，確診率約11.4%，近七天平均新增7萬例本土案例，中央流行疫情 指揮中心分析台灣疫情正往下走。但昨新增中重症案例575例及死亡211例雙創下新高，目前台灣的新冠肺炎 已有2731人染疫亡，致死率已達千分之1.05，讓「陳時中 防線」正式被攻破。

據指揮中心統計，發病到死亡在三天內，多達1260人，占整體四成六。死者年齡在60歲以上占九成，未接種過任何一劑疫苗死者占四成三。

致死率達萬分之10.5 製表／醫藥組

近期台灣新增確診數出現反轉，中重症、死亡人數卻不減反增，台大公衛教授詹長權提出數據，指出台灣染疫死亡數13天內翻倍，居全球第二，籲政府加強分析本土數據找原因，降低死亡是現階段防疫關鍵。

前疾管局蘇益仁認為，就算死亡本來就有時間差，但中重症人數不斷上升還是不合理，其中要檢討的包含給藥速度可能太慢，或是抗病毒藥物治療效果不佳，中央應透過科學方法來分析這些資料，釐清當前疫情所面臨的問題。

前疾管局副局長施文儀指出，最主要的原因是黑數成長太快，影響了致死率的分母。許多民眾快篩陽後為避免生活受影響而不就醫、未被通報，僅自行購買常備藥品使用。

去年新冠肺炎死亡採「全死因統計」，只要有確診就會算進去，但今年則修改定義，僅計算經審查認定死因與新冠有關的人數。指揮中心公布今年新冠死亡通報總數是3123例，截至6月8日，2520例列入公告，603例排除。排除因素包含自殺、意外，或是被醫師懷疑「可能」非染疫亡等六大因素。

台大醫院急診部臨床副教授李建璋則認為，指揮中心應該要公布「全死因死亡數」，並建議將排除死亡個案的數字，加上時間軸的資訊，會得到更多有意義的資訊，否則六大排除的原因中，有部分過於武斷，也導致死亡數可能失去意義。