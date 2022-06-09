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打高端入境菲律賓免隔離 台外交部：歡迎與肯定菲國決定

記者張加／即時報導
台外交部發言人歐江安。圖／取自台外交部例行新聞說明會直播
台外交部發言人歐江安。圖／取自台外交部例行新聞說明會直播

台外交部今指出，菲律賓政府採認台灣「數位新冠病毒健康證明」及接種高端疫苗國人可免隔離入境菲國，對於菲國政府這項保障台灣人權益及提升兩國旅行便利的決定，台外交部表示歡迎與肯定。

台外交部發言人歐江安9日晚向媒體表示，台菲相互採認疫苗接種證明除了有助於雙邊人員往來外，也有助於兩國推動疫後經貿復甦；外交部期盼台菲雙方持續就醫療衛生等相關議題進行實質合作，共同促進兩國人民的福祉與便利。

歐江安說明，菲律賓「新興傳染病管理跨部會工作小組」（IATF-MEID）於今年3月10日決議接受並承認台灣核發的「數位新冠病毒健康證明」與「國際預防接種證明書」（簡稱黃皮書），該工作小組在本月7日再度致函菲國檢疫局（Bureau of Quarantine, BOQ），重申該決議內容。

歐江安說，依據菲國檢疫最新相關規定，接種包括台灣高端疫苗在內的3劑新冠肺炎疫苗國人，入境菲律賓時無須出示入境前48小時內核酸（RT-PCR）檢測或24小時內實驗室抗原檢測的陰性證明，也不需要接受隔離檢疫。

高端疫苗 檢測 新冠肺炎

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