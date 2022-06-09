新聞評論／火化之亂燒出陳時中對人民痛苦無感

台灣新冠確診死亡人數已超過3000，死者幾乎皆在24小時內火化成灰，讓家屬因無法追思而深感遺憾。指揮官陳時中 近日卻說，政府只要求「盡速」，從未要求24小時內火化，民怨瞬間炸鍋。兩年多來，因倉促火化造成的人倫悲劇反覆上演，癥結就在政府從未對「盡速」訂出明確期限，外界只好遵循第五類傳染病24小時內火化規定處理。可議的是，指揮中心不是不知道民間的怨念，但兩年多來從未積極澄清或要求改變執行方式，讓無數家庭難以釋懷。

善終，是民眾重視的倫常儀俗。但疫情 爆發後，24小時火化的政策，剝奪了家屬與逝者最後告別的機會。兩年多來，這類來不及向親人告別的故事，一再見諸媒體報導。試問，若24小時火化不是由上而下的具體政策，何以地方政府、醫院、檢警及殯葬業者都犯了同樣的「錯誤認知」？

近日確診死亡人數不斷飆高，終於引爆這股悶燒已久的「火化之亂」。陳時中這時才聲明從未有此規定，還秀出公文，辯稱並未要求殯葬業者這麼做。荒謬的是，他自己都坦承此公文很容易「讓人誤解」，試問全台多少人看過這紙公文，誰又看懂這張語焉不詳的表格？面對家屬怒火延燒，陳時中又以他擅長的詭辯術說，有些人誤解24小時內要快速火化，「也不是說這樣做是錯的，只是我們沒有明寫」。如此東閃西躲的指揮官，會有負責任的時候嗎？

兩年多來，蔡政府以「防疫 」為名不斷限縮人民權益，指揮中心則被賦予毫無節制的權力，到了荒腔走板的地步。民眾稍稍質疑防疫政策，即動輒遭網軍側翼出征。在歷經了種種「之亂」後，火化之亂更是一面權力的照妖鏡。說到底，這絕對不是一場誤會，而是陳時中早已失去感知人民痛苦的能力！

（節錄自聯合報社論）