台灣兒童重症、腦炎多？ 16家醫學中心研究啟動

台灣兒童染疫重症比率偏高，台灣16家醫學中心將展開研究，找出腦炎的易感基因。圖非新聞當事人。本報資料照片

台灣昨增三例兒童重症個案，包括台灣首例「孩童多系統炎症徵候群」（MIS-C）個案，台灣已累計42例兒童重症，腦炎有18例，比率偏高，為此，衛福部通過「台灣兒童新型冠狀病毒合併神經系統併發症 之基因易感性研究」，共有16家醫學 中心參與收案，將對病童及家長抽血，以便全基因定序，比對出腦炎的易感基因。

醫療應變組副組長羅一鈞說，首例MIS-C個案為十歲男童，無慢性病史，4月26日確診，當時僅發燒兩天，採居家照護至解隔離。5月28日再次發燒，且合併頸部淋巴結腫、皮膚紅疹，因持續發燒、嘔吐、腹瀉，就醫住院檢查，發現雙下肢腫脹，懷疑是MIS-C，轉送至台大醫院。

羅一鈞表示，男童後續出現結膜紅、皮膚紅疹、發炎指數增高、血壓 下降等，6月1日收治到加護病房，診斷為是MIS-C併休克，經過升壓劑、免疫球蛋白和類固醇等藥物治療，病況改善，6月5日轉出至一般病房，目前仍在觀察中。

MIS-C好發年齡介於六至12歲，常見發燒三天以上、結膜炎、急性腸胃道症狀等，羅一鈞提醒，若兒童染疫六周內出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血或頭暈等六大症狀，務必盡快送醫。

另兩例兒童重症，四歲女童曾有癲癇慢性病史，12歲男童有先天性神經系統疾病，目前均仍在加護病房。

前衛福部長林奏延表示，兒童感染Omicron引發腦炎，主因應不是病毒侵襲腦幹，是病毒增強自主神經反應，引發壓迫腦幹，讓病童呼吸跟心臟等中樞受影響而死亡；目前18例腦炎病童有不同臨床表現，致病機轉有一點複雜，希望透過這次基因比對，了解致病原因。