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柯文哲嗆蔡政府戰略錯誤 酸陳時中「+0」明牌報不下去

台灣新聞組／台北9日電
台北市長柯文哲。（本報資料照片）
台北市長柯文哲。（本報資料照片）

北北基桃疫情洪峰已過，疫情指揮中心傳6月收攤，更屢屢傳出衛福部長陳時中接下來將投入選舉。台北市長柯文哲昨天在防疫記者會痛批蔡政府，指國家犯了最大的戰略錯誤。柯文哲說，疫情剛爆發的時候，大家都沒有把握，所以推一個衛福部長上去，每天報明牌，後來發現，他每天報明牌喊「+0」，聲勢還不錯，後來就上癮了，結果現在每天報明牌，報了兩年，才發現講不下去。

本報系聯合報報導，柯文哲說，面對疫情，一個政府要處理防疫、還有紓困、振興及轉型，這是政府要處理的四件事情，不單單只有防疫，所以未來兩年後，回來看台灣的防疫戰略，政府犯的最大戰略錯誤，就是怎麼會讓防疫去當總指揮，這是有問題的。

柯文哲提到，防疫、紓困、振興、轉型，國家犯的最大戰略錯誤就是沒有做到轉型，他舉印度為例，趁疫情E化發電子身分證，危機就是轉機，作為國家轉型，結果台灣的三倍券還在用紙張，沒有利用這個機會趁機做必要轉型，兩年後再回來看，我們犯了國家戰略錯誤。

柯文哲說，還是那一句話，活在世界上，每天有新的問題，本土新增8萬多人，境外確診僅幾十人，純粹科學考量，這個狀態下，做邊境管制是沒有意義的，因為裡面比外面還髒，管制什麼？

尤其現在確診隔離七天，入境也不分青紅皂白要隔離七天，這邏輯很奇怪，是不是國外進來的百分百都是確診者，當然不是，沒有那個道理，對於現在台灣感染嚴重狀態下，入境要關七天政策，科學上是站不住腳的。

台北中國時報報導，前民進黨立委沈富雄日前來美國與兒女相聚，近期返台，他昨表示，在觀察美國經驗後，對於台灣後半場防疫僅打45分，原因是「人為災難」；但他也強調，台灣比美國好太多，因為美國只贏台灣八個字，就是「國旗歌」的頭兩句歌詞「山川壯麗，物產豐隆」。

防疫 疫情 柯文哲

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