黑白集／「染疫」視同「已接種」 治國只剩這種話題？

蔡英文 總統臉書 近日發文，稱台灣五至11歲兒童「疫苗 覆蓋率」已達74.2％。由於此數高出陳時中聲稱的60.5％甚多，被外界質疑造假。總統臉書隨即修改，將「疫苗覆蓋率」改為「疫苗社區涵蓋率」，以為粉飾。究其實，蔡英文臉書把19萬的「確診兒童」都當成「打過疫苗」，瞬間拉高了覆蓋率。

這種做法，令人嚇三跳。第一嚇是，原來台灣染疫兒童已多達19萬人。第二嚇是，事關科學的事，總統竟能擅添數字並自創名詞。第三嚇是，兒童「染疫」竟被視同「已接種」，其誇張令人落下頦。

約略同時，閣揆蘇貞昌到海科館主持「潮境方舟一號」船啟航，竟嫌「方舟」的命名不好，像在「逃難」。他並自誇對命名有一套，像自己禿頭就取名「電火球」，超越自己，且是世界唯一。堂堂閣揆，竟為「電火球」一詞自我得意到不行，他沒看到民眾對他的不滿意度嗎？

從府到院，都浮誇成性；甚至公然捏造數字，扭曲真相，瞎掰政績，習以為常。更令人惱怒的是：我們主政者的治國胸壑，何時只剩下這一堆雞毛蒜皮的瑣事？總統沒有大事要辦嗎，非要去搶衛福部的光；蘇揆沒看到民怨如山嗎，卻只會對部屬逞威風自爽？

自從府院黨養了網軍，台灣就失去了討論國家大政的能力，治國也就只在皮毛層次打混。