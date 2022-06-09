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盡速火化惹議 開放喪家守靈3天？ 陳時中：有難度

台灣新聞組／台北9日電
衛福部長陳時中。（本報資料照片）
衛福部長陳時中。（本報資料照片）

台灣針對新冠肺炎確診死亡者火化時間爭議不斷，在醫院、殯葬業者與家屬間引發不滿。藍營立委曾銘宗昨建議指揮中心，參考WHO的指引，像是新加坡讓家屬可守靈三天的措施。指揮官陳時中說，我們可以尊重，但台北需求量預估較低，但會請內政部民政局討論。

本報系聯合報報導，陳時中昨日再度針對火化議題表示，有看到新加坡、紐西蘭或WHO都有相關規定，但新加坡等於要封關守靈三天，我們尊重，可以思考台灣是否有其必要，台北需求量預估較低，但會請內政部民政局討論。

陳時中說，在他看到新加坡是封棺、兩層屍袋可守靈三天，以這樣的規定，與我們防疫規定並不違背。以前考量疫情、公衛大於人情，現在輕症化，可稍微思考人情，這兩天思考下確實有相當的難度，但每人有不同看法，可集思廣益；也請內政部請方方面面，從人情上考量，控制疫情可接受範圍，已符合民眾需求。

各縣市是否需訂出明確SOP？陳時中則說，「大家說盡速把時間定出，但裡面中間可能有很多變數。」例如，火葬場內的安排、排序，時間上會延遲。

至於地方政府開始設立暫時冰櫃的因應措施，陳時中表示，實務上沒放在冰櫃，因為都要盡速火化，冰櫃會牽涉到是否與非染疫死亡者冰在一起。實務上大部分冷藏櫃並沒有單獨區域，怕餘氣出來造成工作人員染疫，因此大部分都沒有進冰櫃，一天內火化。

台北中國時報導，台北市長柯文哲昨也再度喊話中央，呼籲指揮中心趕快找殯葬業者討論，實務上應該怎麼做才好。柯文哲說，火化爭議爆發後，已經過了很多天，迄今也沒看到有中央指引下來。他嗆，「若中央不訂規則，地方可以自己來」。 

陳時中 新加坡 內政部

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