假報案演給恩恩爸看？消防局：是情境模擬非刻意演戲

男童「恩恩」染疫身亡，恩恩爸爸林先生（左）6日前往新北市消防局聽完通聯音檔。（記者陳正興／攝影）

張姓網友指新北市政府消防局以「假報案」方式表演勤務指揮中心現場給確診死亡兒童「恩恩」父親看；消防局昨天說，是情境模擬報案量，局內同仁以「測試電話」進線勤務中心等。

張姓網友晚間在社群網站臉書 貼文表示，6日恩恩爸爸到消防局本部聽取報案音檔，上午9時30分到10時間被引導到勤務指揮中心「觀看了一場表演」。

張姓網友說，這段時間，新北消防長官下令動員119上上下下偽造報案，包含休假執勤員將所有「無線電音量開到最大聲」，且要求執勤員都「大聲問案」，為營造環境嘈雜、充滿個人資料假象。

消防局救災救護指揮中心主任李宇松晚間透過影片表示，恩恩爸爸5日主動表達想了解119作業環境，為重現COVID-19疫情 發生時，119進線量爆增，還原當時話務繁忙情況讓恩恩父親了解，疫情嚴峻時，119內部作業環境就是這樣忙碌。

消防局長黃德清說，並非刻意安排演戲給恩恩父親看，只是希望恩恩父親了解當時勤務中心接獲報案時值勤狀況、內部環境。

黃德清說，119協助恩恩就醫當天，報案進線量達190通，6日情境模擬真實報案量，局內同仁以「測試電話」進線勤務中心及無線電派遣聲，是想更真實呈現當天情境，且測試電話不影響正常外部報案，實際上聯繫恩恩送醫當下狀況比6日忙碌許多。

不過，李宇松說，張姓網友刻意散播消防局造假並變造音檔不實訊息，將檢具所有資料，包含當初報案相關通聯紀錄及音檔，向檢方提誹謗告訴。