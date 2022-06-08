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新聞評論／蔡英文算錯兒童疫苗涵蓋率 假訊息要罰嗎

聯合新聞網「重磅快評」
蔡英文總統在臉書宣布我們5-11歲「兒童疫苗社區涵蓋率74.2%，且持續上升中」；與國際相比，「台灣兒童疫苗社區涵蓋率算非常的高」。此一數字一出，立刻引發質疑。(取材自蔡英文臉書)
蔡英文總統在臉書宣布我們5-11歲「兒童疫苗社區涵蓋率74.2%，且持續上升中」；與國際相比，「台灣兒童疫苗社區涵蓋率算非常的高」。此一數字一出，立刻引發質疑。(取材自蔡英文臉書)

雖然慢了好幾拍，台灣兒童疫苗終於開始施打。蔡英文總統昨天在臉書宣布，目前5至11歲「兒童疫苗社區涵蓋率74.2%，且持續上升中」；與國際相比，「台灣兒童疫苗社區涵蓋率算非常的高」。此數字一出，立刻引發質疑。答案揭曉，蔡總統竟然是「算錯了」。

74.2%的兒童疫苗社區涵蓋率是怎麼來的？從指揮中心的說法可以得到明確的答案。依照指揮中心提供的數字，5至11歲共有142萬多兒童，其中有已有19萬兒童染疫；而第一劑莫德納兒童疫苗，約28萬兒童施打，接種率是19.7%；第一劑的輝瑞兒童疫苗，有58萬兒童施打，接種率40.8%。整體的「兒童接種率」是60.5%。「若再加上確診幼童數，社區涵蓋率達74.2%」。

指揮中心把「兒童染疫數」算在「社區涵蓋率」裡，不無問題。一來雖然染疫有一定的免疫效果，但風險仍在，大概很少有人會主動讓小孩染疫來獲得免疫，指揮中心可說是「把問題當答案」的模糊焦點之舉；其次，如今已經出現不少二次感染的案例，染疫是否真的能免疫，不無疑問。最後，如果這說法成立，如今突破性感染不少，豈不是疫苗涵蓋率早就超過100%了？

不過指揮中心再荒誕不經，也只敢把主詞去掉，說「社區涵蓋率」，而不敢說「兒童疫苗含覆蓋率」已達74.2%。原因很簡單：因為即使確診有免疫效果，仍不是「兒童疫苗接種」。但蔡總統卻更進一步，把這19萬確診者算進「兒童疫苗」了，說「兒童疫苗覆蓋率74.2%」了。

蔡總統或者其臉書小編是不明究理誤解「兒童疫苗覆蓋率」是什麼意思？還是明明知道是什麼意思還故意灌水，把數字從60.5%灌到74.2%，不得而知；但無論從哪個角度看，這都是不折不扣的假訊息。過去指揮中心和蔡政府上下都不斷的用「傳播疫情假訊息最高可罰台幣300萬元」威脅民眾，如今總統造謠、傳播假訊息，要不要罰300萬？

可想而知，指揮中心當然不會、也不敢罰蔡總統300萬元，甚至可能連指正都不敢。行政院長蘇貞昌被問到此事時，只敢說「確診以後就會有抗體」，卻不敢說蔡總統的說法是否有誤，就是個完美示範。不敢罰錢，那至少更正、道歉吧？看起來，這也是妄想。到目前為止，蔡總統的臉書貼文只是把「兒童疫苗覆蓋率」改為「兒童疫苗社區涵蓋率」，顯然就要將錯就錯到底。有功搶功，犯錯不認，差不多就是現在蔡政府上下對疫情的態度了吧。

疫苗 臉書 疫情

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