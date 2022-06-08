高雄、台中單日確診雙破萬 通報標準改被質疑死亡數

中南部疫情持續升溫，高雄7日確診數創新高，超過雙北、台中，圖為高雄小港車來速篩檢站外有許多民眾騎車或開車前去看診。(記者劉學聖／攝影)

台灣昨新增8萬2973例本土個案，比前天暴增近3萬例，且中南部染疫病例數明顯增加，高雄市、台中市分居1、2名，染疫人數分別為1萬2572例、1萬2498例，其次染疫較多縣市為新北市1萬1504例、台南市7487例、桃園市6630例、台北市5824例、彰化縣5784例。此外，新增的124例死亡個案中，其中1例為9個月大女嬰於家中死亡，兒童死亡人數累積至17人。

指揮官陳時中 表示，觀察連假期間4天單日確診平均值約6萬左右，預估高峰期約維持1個月，將再觀察這幾天變化，但疫情趨勢應該是往下走。

是否7月有望脫下口罩 、8月開放邊境 ，行政院長蘇貞昌昨天上午說，「現在到了最後的關鍵時刻，會適度應變地來調整各種情況。」台北市長柯文哲則指，現在台灣確診8萬人、每天入境確診40人，邊境管制已經沒有意義，但口罩什麼時候拿下來先不用講那麼大聲。

陳時中表示，7月仍暫時不會放鬆口罩防疫措施，因為口罩對其他呼吸道疾病有防治效果。邊境檢疫天數會在一定範圍內鬆綁，商務客入境，會縮短天數，而非採取逐案審查免隔離措施。

台灣迄今累積3214名新冠肺炎死亡案例，國民黨團質疑政府公布死亡數「蓋牌」，指揮官陳時中昨連說四個「不可能」，但指揮中心今年起修改死亡個案通報標準，去年不論死因，只要確診就列入統計，但現在僅公布經審查死因與新冠有關的人數，兩者確實存有落差，當然容易引發外界質疑。

前疾管局副局長施文儀表示，完整的死亡資料是國家生命統計很重要的一環，各國都在整理。他相信台灣這方面還算光明磊落，待疫情告一段落，應該就有正確數據，攤在陽光下，不用急於一時。