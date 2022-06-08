新聞評論／疫情高峰之謎：少年死7天才被列入

台灣疫情出現南升北降的變化，但有專家擔心重症及死亡高峰仍未過。圖為配戴口罩民眾與後方口罩業者廣告。(記者曾原信／攝影)

防疫 指揮中心公布台灣首例青少年染疫死亡案例：1名15歲國中生在確診解隔後返校，上課時突然昏倒，送醫急救不治。這個遲來的消息，令人震驚。這名少年是知名編劇家岳清清之姪，他5月30日死亡後，岳清清在臉書上發布傷逝訊息，為少年遺體迅即遭火化感到不捨。許多人已從網路得知此一訊息多日，其間還有人質疑這是否「假訊息」；指揮中心竟拖了一周才姍姍發布，令人難以置信。

從少年死亡到公布的七天時間差，是中央與地方通報系統失靈斷線，或是有關單位為求審慎行事而延誤，抑或有其他什麼特殊因素，指揮中心都必須說個明白。試想，若非這項消息已先在網上流傳，如果少年親友不是知名人士，這個案例會不會被無聲無息地掩埋，連個數字都留不下來？然後，全體青少年面對Omicron病毒的風險，就可以被描述成無足輕重，完全不須擔憂。

近日，台灣疫情 已出現南升北降的變化。原本染疫熱區的北部都會，確診數一路走低：新北已從最高峰的單日2萬7000例降至昨天的1萬1000例，北市則從高峰的1萬2000降為5800，桃園從1萬3000降為6600，均已減半。至於後來升溫的中南部地區，高雄超車新北躍居全台首位，台中緊追其後，包括台南、彰化和屏東的疫情都不容輕忽。因為，比起前一波高峰6月1日的疫情，仍在爬升。

如果政府沒有刻意操弄疫情數字的話，上述的發展至少讓人鬆一口氣，顯示全台疫情不會再繼續上升。然而，少年死亡7日後才列入紀錄的事件，卻令人懷疑政府數字的客觀性。尤其，本月4日中重症及死亡數雙創新高，單日新增中重症496例，死亡152例，毫無樂觀的餘地。陳時中對此卻顧左右而言他，一味強調疫情趨緩的走勢，並預言6月10日將有「反轉」機會。這種心態，並非面對疫情的積極態度，反凸顯他一心想換跑道參選的意圖。

台灣這波「晚發」的疫情，若與亞洲幾個鄰國相比，可以觀察到幾個現象：第一，台灣至少沒有演成像香港那樣在短短10天驟升至高峰的失控模式，因此得以避免一波慘烈的大規模死亡。第二，台灣並未像新加坡 那樣做好基本準備，因而無法將疫情控制在可欲範圍，當然也就無法跟新加坡一樣快速解封，讓社會和經濟回歸正常運作。第三，比起南韓，台灣未發生單日60多萬人確診那樣的尖銳挑戰，但疫情在10萬以下的高原徘徊，陰影揮之不去。第四，台灣的疫情曲線可能近似日本，沒有太高的尖峰，但因染疫率低，可能會在每日12萬人確診之間盤桓很久。尤其，日本長者打完3劑的比率在八成以上，而台灣在這一塊的接種成績卻令人汗顏。

俗諺說「機會是留給準備好的人」。當其他國家都已陸續解封，這句話正好可用來檢驗蔡政府的防疫部署。兩年半來，蔡政府真正做到的「超前部署」，大概只有網軍和宣傳兩項。至於防疫所需的疫苗、口罩、試劑、藥物，全靠著臨陣磨槍在一陣陣慌亂中勉強度過。正因如此，疫苗才需要靠民間和國外捐贈救急，確診人數才需要「校正回歸」，少年死亡需要七天才能確診。而死者的火化問題，則要在錯誤執行了兩年半後才獲得澄清說明；至於能不能對遺體做最後的瞻仰，則仍無答案。

人們對疫情的恐慌仍未消退，政府該做的，是積極動員每一分醫療能量，認真照顧每一條生命，誠實向社會大眾報告疫情動向。至於預言高峰快過的浮誇，就省省吧！