多國未規定盡速火化 新加坡准守靈3天

台灣因火化過程「快速」，就連放置骨灰的骨灰罈都來不及刻上姓名，在完成火化後也只能先行放在骨灰罈的不銹鋼內膽，待刻好名字再放入骨灰罈。(記者黃義書／攝影)

3000多名染疫死者在短時間內趕著被火化，家屬看不到最後一面，許多國家看不到如此粗暴無理的送行方式，新加坡 允許家屬守靈3天，世界衛生組織早在2年多前就提醒「應避免倉促處置確診遺體」，前疾管局副局長施文儀提醒，指揮中心應公開道歉，並盡速參考其他先進國家規定，訂出人性化的處理流程，才能平息民怨。

以紐西蘭、澳洲 、加拿大 、新加坡等國為例，均明定殯葬業者所需防護和流程注意事項，喪禮盡可能兼顧喪家宗教文化傳統，並無「盡速火化、屍袋不能再開、在大體車上入殮」等規定。

加拿大政府官網寫道，在安全的非醫療環境中最後告別，對悲傷家庭的心理健康很重要。紐西蘭則在遵守感控規定的前提下，允許牧師等宗教司儀在醫院、機構或私人住宅舉行最後的儀式。至於新加坡，則允許喪家守靈三天。

儘管指揮中心沒規定，但現行確診死者處理原則就是「遺體裝進雙層屍袋後就不能再打開、24小時內火化」，更發文建議殯葬業者直接在大體車上完成入殮。

2020年3月世界衛生組織擬定全球確診喪葬指引，強調「應避免倉促處置新冠死者」、「死者之尊嚴及其文化宗教傳統和家人，應始終受到尊重和保護」。在適當防護、不親吻或觸碰遺體等情況下，親友可去太平間見亡者最後一面；遺體可火化或埋葬，未要求盡速處理。