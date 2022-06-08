陳時中改口：24小時火化不算錯 家屬控：父被當醫療廢棄物

確診死者遺體火化時，送行家屬只能在戶外目送親人入爐火化。(記者黃義書／攝影 )

新冠確診者死亡後24小時內火化爭議不斷，指揮官陳時中 上周拋出「沒有規定要在24小時內火化」說法引發各界批評、更被認為是甩鍋責任，陳時中昨說法大轉彎，稱有些人誤解24小時內要快速火化，「也不是說這樣做是錯的，只是沒有明寫」；等於說24小時內火化，是正確作法。

台北中國時報報導，新冠肺炎在全台肆虐2年餘，過去確診遺體都被要求24小時內火化，不少家屬泣訴無法見家人最後一面，台北市長柯文哲 7日坦言，按現有SOP走就是會在24小時內處理完畢，因為北市根本沒有地方可暫放，他認為中央還是要公布處理原則，否則遺體要擺哪裡，也承諾2天內會寫出市府指引。

北市殯葬處長陳冠伶指出，從5月開始，平均每天被火化的確診遺體超過30位，第一殯儀館冰櫃目前有228格，不過常常爆滿，第二殯儀館則有726格，滿的程度也有八、九成，中央指引改成無須24小時火化，可能不到2天冰櫃就不夠放。

有議員建議北市府拿出人道措施，讓家屬能見確診親人最後一面，柯文哲則說，將和殯葬業者討論使用「透明屍袋」，方便親友瞻仰遺容。

本報系聯合報報導，國民黨 立院黨團昨天舉行記者會，確診者家屬王小姐哽咽痛陳，看到陳時中在電視上淡淡說「沒說24小時內火化」，難道日後家屬都要請院方當場搬出法律？最難過的是父親的最後一哩路，被當成毒性極高的醫療廢棄物，沒有身為人的絲毫尊嚴，原來這是當前政府對待人民的方式。

新北市長侯友宜昨表示，「實務運作就是24小時內火化」，他到第一線火化場去看了幾次，人生最後那一段路沒有家屬的陪伴，更沒有人祝禱，匆忙間無法讓往生者走得平安，都是家屬一輩子的痛。中央總要說清楚講明白未來怎麼做。

台中市因應需求，則在大甲火葬場旁搭設臨時棚子及冰櫃，供家屬存放確診死者遺體，業者認為搭棚子太簡陋，擔憂成防疫破口。

陳時中稱，指揮中心僅要求「盡速」火化，沒規定要24小時內，因擔心有洩漏、感控疑慮，確診死亡盡量不進入冰櫃，愈快火化愈好。雖然這樣讓家屬無法瞻仰遺容，有所遺憾，但有傳染風險，就請大家盡速火化。至於家屬可以瞻仰遺容？陳時中話說得模糊，他表示，應避免打開雙層屍袋，產生公共衛生及感染疑慮。