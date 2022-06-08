我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山地檢長博徹思遭罷免 亞裔選民：舊金山人受夠了

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

陳時中改口：24小時火化不算錯 家屬控：父被當醫療廢棄物

台灣新聞組╱綜合8日電
確診死者遺體火化時，送行家屬只能在戶外目送親人入爐火化。(記者黃義書／攝影 )
確診死者遺體火化時，送行家屬只能在戶外目送親人入爐火化。(記者黃義書／攝影 )

新冠確診者死亡後24小時內火化爭議不斷，指揮官陳時中上周拋出「沒有規定要在24小時內火化」說法引發各界批評、更被認為是甩鍋責任，陳時中昨說法大轉彎，稱有些人誤解24小時內要快速火化，「也不是說這樣做是錯的，只是沒有明寫」；等於說24小時內火化，是正確作法。

台北中國時報報導，新冠肺炎在全台肆虐2年餘，過去確診遺體都被要求24小時內火化，不少家屬泣訴無法見家人最後一面，台北市長柯文哲7日坦言，按現有SOP走就是會在24小時內處理完畢，因為北市根本沒有地方可暫放，他認為中央還是要公布處理原則，否則遺體要擺哪裡，也承諾2天內會寫出市府指引。

北市殯葬處長陳冠伶指出，從5月開始，平均每天被火化的確診遺體超過30位，第一殯儀館冰櫃目前有228格，不過常常爆滿，第二殯儀館則有726格，滿的程度也有八、九成，中央指引改成無須24小時火化，可能不到2天冰櫃就不夠放。

有議員建議北市府拿出人道措施，讓家屬能見確診親人最後一面，柯文哲則說，將和殯葬業者討論使用「透明屍袋」，方便親友瞻仰遺容。

本報系聯合報報導，國民黨立院黨團昨天舉行記者會，確診者家屬王小姐哽咽痛陳，看到陳時中在電視上淡淡說「沒說24小時內火化」，難道日後家屬都要請院方當場搬出法律？最難過的是父親的最後一哩路，被當成毒性極高的醫療廢棄物，沒有身為人的絲毫尊嚴，原來這是當前政府對待人民的方式。

新北市長侯友宜昨表示，「實務運作就是24小時內火化」，他到第一線火化場去看了幾次，人生最後那一段路沒有家屬的陪伴，更沒有人祝禱，匆忙間無法讓往生者走得平安，都是家屬一輩子的痛。中央總要說清楚講明白未來怎麼做。

台中市因應需求，則在大甲火葬場旁搭設臨時棚子及冰櫃，供家屬存放確診死者遺體，業者認為搭棚子太簡陋，擔憂成防疫破口。

陳時中稱，指揮中心僅要求「盡速」火化，沒規定要24小時內，因擔心有洩漏、感控疑慮，確診死亡盡量不進入冰櫃，愈快火化愈好。雖然這樣讓家屬無法瞻仰遺容，有所遺憾，但有傳染風險，就請大家盡速火化。至於家屬可以瞻仰遺容？陳時中話說得模糊，他表示，應避免打開雙層屍袋，產生公共衛生及感染疑慮。

陳時中 柯文哲 國民黨

上一則

台灣5月CPI增3.39% 創近10年新高

下一則

台灣潛艦國造 南韓抓技術洩密

延伸閱讀

台疫情向下 確診數減、死亡仍逾百 感染率破10%

台疫情向下 確診數減、死亡仍逾百 感染率破10%
新聞評論／染疫黑數「誠實中」 陳時中為解封、參選解套？

新聞評論／染疫黑數「誠實中」 陳時中為解封、參選解套？
台北市長提名等陳時中到8月？ 林佳龍：沒聽過

台北市長提名等陳時中到8月？ 林佳龍：沒聽過
台灣疫情高峰 專家：估7月告一段落

台灣疫情高峰 專家：估7月告一段落

熱門新聞

原po抽到的籤詩。(擷自Facebook爆廢公社)

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

2022-06-06 12:47
中央流行疫情指揮中心3日表示，未來邊境鬆綁政策將包括開放親友接機或自駕，不再強制要求搭乘防疫計程車，相關配套尚在研擬中。圖為桃園機場旅客搭防疫計程車的畫面。（本報資料照片）

台邊境若鬆綁 擬開放親人接機 入境居檢有望改為3+4

2022-06-04 02:30
英國每日電訊報亞洲特派員妮可拉．史密斯（Nicola Smith）目前人在烏克蘭，她5日在個人推特發布照片，顯示首都基輔獨立廣場上出現中華民國國旗。圖／取自Nicola Smith推特

基輔廣場出現中華民國國旗 烏克蘭向世界求援

2022-06-06 15:17
飼主意外將自家黃金獵犬拍成謎樣生物。圖／黃金小Beer

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

2022-06-07 16:13
美國有線電視新聞網（CNN）專文分析，中國擁有的軍事設備和武器超越台灣或台灣潛在盟國，因此美國和盟友可能無力阻止中國犯台，但中國若真動手，恐付出極為慘重的代價。圖為示意圖。(ingimage)

CNN：中國有能力犯台 但會付出慘重代價

2022-06-02 14:55
台行政院長蘇貞昌(中)就前總統馬英九批評台灣有陷入「不自由的民主」危機，蘇貞昌表示，來為專制極權做塗脂抹粉，一定不為台灣人民接受，也一定成為世界笑柄。記者黃義書／攝影

蘇貞昌批馬英九為專制極權塗脂抹粉 將成為世界笑柄

2022-06-05 10:07

超人氣

更多 >
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝
葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準

葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準
遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀
對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見

對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見