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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

台確診增8.2萬 高雄、台中躍升一、二名

記者楊雅棠、鄒尚謙、邱宜君、許政榆／台北7日電
記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）
記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

端午連假過後，台灣新冠肺炎本土確診人數又大增。今天新增8萬2973本土病例、54例境外移入；新增死亡124例。其中，中南部病例數大增，破萬縣市包括高雄市1萬2572例、台中市1萬2498例、新北市1萬1504例。 疫情監測組組長周志浩表示，病例增加主要是因為假期結束的關係。

今日新增8萬2973例本土病例，為3萬9854例男性、4萬3090例女性、29例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為高雄市(12,572例)、台中市(12,498例)、新北市(11,504例)、台南市(7,487例)、桃園市(6,630例)、台北市(5,824例)、彰化縣(5,784例)、屏東縣(3,459例)、苗栗縣(1,983例)、南投縣(1,905例)、雲林縣(1,892例)、新竹縣(1,753例)、宜蘭縣(1,579例)、嘉義縣(1,557例)、新竹市(1,493例)、花蓮縣(1,427例)、基隆市(1,156例)、嘉義市(1,097例)、台東縣(859例)、澎湖縣(307例)、金門縣(200例)、連江縣(7例)。

台灣7日新增8萬2973本土新冠肺炎病例、54例境外移入；新增死亡124例。（圖...
台灣7日新增8萬2973本土新冠肺炎病例、54例境外移入；新增死亡124例。（圖：指揮中心提供）

今日新增124例本土病例死亡個案，為67例男性、57例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、47例無疫苗接種。確診日介於今年5月8日至6月4日，死亡日期介於5月16日至6月5日，。

今日新增54例境外移入個案中，29例男性、25例女性；年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(5例)、英國(3例)、新加坡及馬來西亞(各1例)移入，另44例感染國家調查中。入境日介於今年6月5日至6月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計254萬871例確診，分別為1萬3246例境外移入、252萬7571例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計3214例死亡病例，其中3199例本土，個案居住縣市分布為新北市1,156例、台北市662例、台中市208例、桃園市175例、高雄市171例、基隆市114例、台南市122例、彰化縣108例、屏東縣84例、宜蘭縣73例、花蓮縣65例、雲林縣51例、台東縣45例、南投縣43例、新竹縣29例、嘉義市30例、嘉義縣26例、苗栗縣23例、新竹市8例、金門縣5例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

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