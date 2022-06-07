國民黨質疑死亡黑數 陳時中嗆拿出數據

國民黨立院黨團首席副書記長李德維（左起）、書記長萬美玲、總召曾銘宗、副書記長謝衣鳯召開「去年大量染疫死亡黑數？政府蓋牌？政府出來講清楚說明白？」記者會，質疑政府蓋牌，隱藏染疫死亡人數。（記者蘇健忠／攝影）

台灣本土疫情 延燒，國民黨 立院黨團總召曾銘宗6日舉行記者會指出，根據「經濟學人」定義的因新冠疫情造成死亡總人數，去年遽增到1萬555人，但指揮中心去年公布因疫情確診死亡數只有843人，質疑官方有死亡黑數蓋牌之嫌，要求蔡政府正視超額死亡數，釐清事實，還給家屬及亡者公道。

對此，指揮中心發言人莊人祥澄清，若以經濟學人的方法計算，2020到2021年的超額死亡為「負3000多」。指揮官陳時中 則表示，超額死亡台灣表現很好，「掩蓋死亡數字是不可能，這牽涉到質疑公權力造假」。要有充分證據才能提出來討論，不能任意指控。

國民黨立委謝衣鳯指出，經濟學人以「總死亡人數」減掉「前5年平均數」來計算疫情造成的死亡人數，2016年到2020年的平均數是17萬3177人，2021年總死亡人數是18萬3732人，增加了1萬555人，與指揮中心去年公布的800多人確診死亡有極大差距。

莊人祥表示，如果照經濟學人的算法，2020到2021年的超量死亡為「負3000多」。預期死亡數還要考慮年齡老化，而不是只有算過去幾年的平均值。還有一篇文章批評經濟學人的算法，讓德國預期死亡數錯誤下降，讓世界衛生組織要再修正這個方法。

莊人祥也表示，同樣是經濟學人，該雜誌網頁上紐西蘭超量死亡是最低的，台灣則是第二名。

陳時中則表示，去年單年平均死亡數是比較多，但如果用五年移動平均來看，沒有比較高。再者台灣新冠死亡報告因為醫療體系完整，不可能發生這樣（蓋牌）的事情，報出來到指揮中心被刪掉也是不可能的事情。超額死亡部分台灣表現很好，不可能掩蓋死亡數字，這牽涉質疑公權力造假。