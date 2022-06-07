我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

國民黨質疑死亡黑數 陳時中嗆拿出數據

台灣新聞組／台北7日電
國民黨立院黨團首席副書記長李德維（左起）、書記長萬美玲、總召曾銘宗、副書記長謝衣鳯召開「去年大量染疫死亡黑數？政府蓋牌？政府出來講清楚說明白？」記者會，質疑政府蓋牌，隱藏染疫死亡人數。（記者蘇健忠／攝影）
國民黨立院黨團首席副書記長李德維（左起）、書記長萬美玲、總召曾銘宗、副書記長謝衣鳯召開「去年大量染疫死亡黑數？政府蓋牌？政府出來講清楚說明白？」記者會，質疑政府蓋牌，隱藏染疫死亡人數。（記者蘇健忠／攝影）

台灣本土疫情延燒，國民黨立院黨團總召曾銘宗6日舉行記者會指出，根據「經濟學人」定義的因新冠疫情造成死亡總人數，去年遽增到1萬555人，但指揮中心去年公布因疫情確診死亡數只有843人，質疑官方有死亡黑數蓋牌之嫌，要求蔡政府正視超額死亡數，釐清事實，還給家屬及亡者公道。

對此，指揮中心發言人莊人祥澄清，若以經濟學人的方法計算，2020到2021年的超額死亡為「負3000多」。指揮官陳時中則表示，超額死亡台灣表現很好，「掩蓋死亡數字是不可能，這牽涉到質疑公權力造假」。要有充分證據才能提出來討論，不能任意指控。

國民黨立委謝衣鳯指出，經濟學人以「總死亡人數」減掉「前5年平均數」來計算疫情造成的死亡人數，2016年到2020年的平均數是17萬3177人，2021年總死亡人數是18萬3732人，增加了1萬555人，與指揮中心去年公布的800多人確診死亡有極大差距。

莊人祥表示，如果照經濟學人的算法，2020到2021年的超量死亡為「負3000多」。預期死亡數還要考慮年齡老化，而不是只有算過去幾年的平均值。還有一篇文章批評經濟學人的算法，讓德國預期死亡數錯誤下降，讓世界衛生組織要再修正這個方法。

莊人祥也表示，同樣是經濟學人，該雜誌網頁上紐西蘭超量死亡是最低的，台灣則是第二名。

陳時中則表示，去年單年平均死亡數是比較多，但如果用五年移動平均來看，沒有比較高。再者台灣新冠死亡報告因為醫療體系完整，不可能發生這樣（蓋牌）的事情，報出來到指揮中心被刪掉也是不可能的事情。超額死亡部分台灣表現很好，不可能掩蓋死亡數字，這牽涉質疑公權力造假。

疫情 陳時中 國民黨

上一則

染疫病歿「24小時火化」指令不清 藍促陳時中下台

下一則

F-16返台 夏威夷故障迫降

延伸閱讀

台疫情死亡累計破3千 首例兒童多發系統發炎症候群

台疫情死亡累計破3千 首例兒童多發系統發炎症候群
台入境檢疫鬆綁 縮短為3+4有譜

台入境檢疫鬆綁 縮短為3+4有譜
超越新北 高雄單日確診首冠全台 南部醫療量能吃緊

超越新北 高雄單日確診首冠全台 南部醫療量能吃緊
蘇貞昌「防疫選戰」 心機誤了人民性命

蘇貞昌「防疫選戰」 心機誤了人民性命

熱門新聞

原po抽到的籤詩。(擷自Facebook爆廢公社)

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

2022-06-06 12:47
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」

2022-05-31 03:51
中央流行疫情指揮中心3日表示，未來邊境鬆綁政策將包括開放親友接機或自駕，不再強制要求搭乘防疫計程車，相關配套尚在研擬中。圖為桃園機場旅客搭防疫計程車的畫面。（本報資料照片）

台邊境若鬆綁 擬開放親人接機 入境居檢有望改為3+4

2022-06-04 02:30
「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
30日擾台的共機，以8架殲11戰機數量最多。圖/空軍司令部提供

30架共機編隊擾台西南防空識別區 航跡整齊密集太刻意

2022-05-30 18:58
英國每日電訊報亞洲特派員妮可拉．史密斯（Nicola Smith）目前人在烏克蘭，她5日在個人推特發布照片，顯示首都基輔獨立廣場上出現中華民國國旗。圖／取自Nicola Smith推特

基輔廣場出現中華民國國旗 烏克蘭向世界求援

2022-06-06 15:17

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了