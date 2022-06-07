染疫病歿「24小時火化」指令不清 藍促陳時中下台

指揮官陳時中。（圖：指揮中心提供）

確診死亡者於24小時內火化引發爭議，國民黨副秘書長王育敏等人昨天舉行記者會抨擊，過去兩年地方殯葬業者都是在24小時內執行，中央流行疫情 指揮中心現在卻把責任推給地方、業者，指揮官陳時中 犯下錯誤、指令不清，知道地方執行過程也未出面修正，失職又失能，應向民眾道歉，並盡快下台。

台北副市長黃珊珊透露，市府昨天已研議設置專區暫存確診者遺體；台中市長盧秀燕說，市府已編列預算 在火葬場旁冰櫃區搭臨時帳篷，協助家屬暫存遺體，火化後再辦告別式。

新北市長侯友宜說，去年他在第一線看，實務上都是24小時內火化，往生者沒家人送別、骨灰罈都來不及刻名字，如果中央要改變，就把事情來龍去脈說清楚，對所有往生者有所交代。

指揮中心出示公文堅稱「希望盡速，但未規定時間。」但雙北、台中和嘉義市都表示中央過去就是規定確診者24小時內火化，以免傳染。

北市民政局長藍世聰直言「大家都認知是24小時內火化掉」；台中市民政局長吳世瑋說，之前確實都在24小時內火化，中央說法讓地方措手不及。新北殯葬處長黃秀川說，確診者往生後，需裝入完全密封且非滲透性的雙層屍袋，不可再打開，棺材甚至用保鮮膜捆起來就送往火葬場，流程很快，實務上24小時內就走完。

前疾管局副局長施文儀建議，指揮中心應將「盡速」改為明確時間，再訂定可打開屍袋瞻仰遺容的流程指引，另以同理態度安撫民怨，指揮官出面道歉，或於疫情趨緩時舉辦追思會。