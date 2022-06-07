我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

染疫病歿「24小時火化」指令不清 藍促陳時中下台

台灣新聞組／台北7日電
指揮官陳時中。（圖：指揮中心提供）
指揮官陳時中。（圖：指揮中心提供）

確診死亡者於24小時內火化引發爭議，國民黨副秘書長王育敏等人昨天舉行記者會抨擊，過去兩年地方殯葬業者都是在24小時內執行，中央流行疫情指揮中心現在卻把責任推給地方、業者，指揮官陳時中犯下錯誤、指令不清，知道地方執行過程也未出面修正，失職又失能，應向民眾道歉，並盡快下台。

台北副市長黃珊珊透露，市府昨天已研議設置專區暫存確診者遺體；台中市長盧秀燕說，市府已編列預算在火葬場旁冰櫃區搭臨時帳篷，協助家屬暫存遺體，火化後再辦告別式。

新北市長侯友宜說，去年他在第一線看，實務上都是24小時內火化，往生者沒家人送別、骨灰罈都來不及刻名字，如果中央要改變，就把事情來龍去脈說清楚，對所有往生者有所交代。

指揮中心出示公文堅稱「希望盡速，但未規定時間。」但雙北、台中和嘉義市都表示中央過去就是規定確診者24小時內火化，以免傳染。

北市民政局長藍世聰直言「大家都認知是24小時內火化掉」；台中市民政局長吳世瑋說，之前確實都在24小時內火化，中央說法讓地方措手不及。新北殯葬處長黃秀川說，確診者往生後，需裝入完全密封且非滲透性的雙層屍袋，不可再打開，棺材甚至用保鮮膜捆起來就送往火葬場，流程很快，實務上24小時內就走完。

前疾管局副局長施文儀建議，指揮中心應將「盡速」改為明確時間，再訂定可打開屍袋瞻仰遺容的流程指引，另以同理態度安撫民怨，指揮官出面道歉，或於疫情趨緩時舉辦追思會。

疫情 陳時中 預算

上一則

台確診增8.2萬 高雄、台中躍升一、二名

下一則

國民黨質疑死亡黑數 陳時中嗆拿出數據

延伸閱讀

台疫情死亡累計破3千 首例兒童多發系統發炎症候群

台疫情死亡累計破3千 首例兒童多發系統發炎症候群
台入境檢疫鬆綁 縮短為3+4有譜

台入境檢疫鬆綁 縮短為3+4有譜
蘇貞昌「防疫選戰」 心機誤了人民性命

蘇貞昌「防疫選戰」 心機誤了人民性命
24小時內火化爭議 家屬怒：政府欠個道歉

24小時內火化爭議 家屬怒：政府欠個道歉

熱門新聞

原po抽到的籤詩。(擷自Facebook爆廢公社)

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

2022-06-06 12:47
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」

2022-05-31 03:51
中央流行疫情指揮中心3日表示，未來邊境鬆綁政策將包括開放親友接機或自駕，不再強制要求搭乘防疫計程車，相關配套尚在研擬中。圖為桃園機場旅客搭防疫計程車的畫面。（本報資料照片）

台邊境若鬆綁 擬開放親人接機 入境居檢有望改為3+4

2022-06-04 02:30
「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
30日擾台的共機，以8架殲11戰機數量最多。圖/空軍司令部提供

30架共機編隊擾台西南防空識別區 航跡整齊密集太刻意

2022-05-30 18:58
英國每日電訊報亞洲特派員妮可拉．史密斯（Nicola Smith）目前人在烏克蘭，她5日在個人推特發布照片，顯示首都基輔獨立廣場上出現中華民國國旗。圖／取自Nicola Smith推特

基輔廣場出現中華民國國旗 烏克蘭向世界求援

2022-06-06 15:17

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了