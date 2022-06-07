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火化之亂 游盈隆：有Guts的政務官到哪裡去了？

記者蔡晉宇／台北7日電
台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報系資料照片）
台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報系資料照片）

火化之亂延燒。台灣民意基金會董事長游盈隆今天臉書表示，當政務官應該要有guts，毫不加思索地講出或做出自己相信是對的事，否則當不了好的政務官。也許指揮官陳時中的公文無誤，沒有明文規定24小時內火化遺體，但時間已過了近兩年半，因染疫身亡的也已超過3000人，這3000多人都在24小時內被火化，疫情指揮中心不可能不知道，但為什麼過了兩年半卻突然做出想卸責的動作？

游盈隆指出，新冠肺炎染疫者死亡24小時內火化，現在是滿天疑雲，中央與地方誰該負責？疫情指揮中心指揮官陳時中亮出2020年2月一份公文，說中央沒規定24小時內火化，地方政府、殯葬業和家屬群起譁然，罵聲四起。

游盈隆說，昨天一位頗孚眾望的醫界大老說，「從SARS到COVID-19國外經驗，24小時內火化並不為過。見最後一面與告別式群聚感染都有案例報告。是我，我會據理說明，有擔當，不會改變。」眾人聽了，恍然大悟，齊曰，「有guts」；有人則補槍：「說的對，但陳時中沒有」。

游盈隆表示，在一個講究「慎終追遠」的文化中，家人往生，不分老小，都是不得了的頭等大事，豈可不明不白、隨隨便便？至於碰上瘟疫，法令或實務強制要求儘快或24小時內火化，大家就只能含淚乖乖遵守，沒有第二句話。但陳時中此時一句「沒有要求24小時內火化」，立刻天下大亂，眾人無所適從，還不知道要亂到何時？

游盈隆指出，想太多，就沒有guts，反之就不會想太多。相信兩年半前的陳時中會比較有擔當，因為所處理的事務相對單純，現在因疫情之亂和選舉考量，難免想很多，但這也是對一個有擔當政治人物的嚴格考驗。

陳時中 疫情 臉書

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