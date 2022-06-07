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台疫情向下 確診數減、死亡仍逾百 感染率破10%

台灣新聞組／台北7日電
北市學生回校上課了 疫情北緩南升，台北市長柯文哲考量學生已陸續打疫苗，高中職以下學校6日起恢復實體上課。（記者許正宏／攝影）
北市學生回校上課了 疫情北緩南升，台北市長柯文哲考量學生已陸續打疫苗，高中職以下學校6日起恢復實體上課。（記者許正宏／攝影）

新冠肺炎本土新增病例昨降至5萬2992例，243例中重症、151例死亡，疫情兩年半，本土死亡案例突破3000大關，累積3075例。

在昨天死亡個案中，一名15歲國生男生確診後，居家照護期間並無不適，返校上課第一天突然昏倒，送醫時已無呼吸心跳，為台灣首例青少年死亡個案。

近日確診人數明顯下降，指揮中心指揮官陳時中表示，台北區（雙北、基隆、宜蘭、金馬）、北區（桃、竹、苗）等疫情明顯下降，這兩區居住人口母數較大，染疫人數明顯降低，所以整體看來也有往下降趨勢，但以七天移動的平均病例數來看，較能清楚看到疫情趨勢；全國累計感染百分比超過10%，有往下的感覺。

昨天新增本土病例個案分布前六名為新北7703例、高雄7506例、台中7037例、桃園5162例、台南4426例、台北3765例。

台灣青少年死亡現首例

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，首例青少年死亡個案15歲男學生無慢性病，身體健康，曾接種一劑疫苗，5月20日發燒，22日PCR採檢陽性，確診後居家照護至29日；5月30日回到學校上課，不料突然昏倒，送醫已無呼吸心跳，急救無效。司法相驗死因為病毒性心肌炎、急性肺水腫及心因性休克併新冠病毒感染。

羅一鈞表示，目前13至18歲青少年重症個案兩例，另一例重症個案為4月27日公布的15歲少女，出現肺炎症狀，已於5月中旬解隔。

昨天再增加一例兒童死亡個案，為8個月大女嬰，患有先天泌尿系統疾病，至醫院手術前採檢陽性，收治加護病房，出現心跳、血壓、氧氣濃度下降，因細菌及新冠病毒感染併敗血症，6月2日死亡。目前12歲以下兒童重症累積36例，敗血症增至3例，其中16人死亡。

首例多發系統發炎症候群

另外，台大醫院收治台灣首例「多發系統發炎症候群（MIS-C）」病童，10歲男童染疫後兩天痊癒，一個月後突然高燒病情惡化住進加護病房，醫師預估未來一、兩周全台可能出現20多例，提醒家長應提高警覺。

至於何時兒童可接種第二劑疫苗？陳時中表示，考慮將間隔從12周縮短到8周，不過仍要等月底衛福部「傳染病防治諮詢會預防接種組委員會」討論。

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