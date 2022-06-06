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台疫情死亡累計破3千 首例兒童多發系統發炎症候群

記者楊雅棠、鄒尚謙、邱宜君、鄭媁／台北報導
疫情北緩南升，台北市長柯文哲考量學生已陸續打疫苗，高中職以下學校6日起恢復實體上課。記者許正宏／攝影
疫情北緩南升，台北市長柯文哲考量學生已陸續打疫苗，高中職以下學校6日起恢復實體上課。記者許正宏／攝影

台灣新冠肺炎本土新增病例6日降至5萬2992例，243例中重症、151例死亡，疫情兩年半，本土死亡案例突破3千大關，累積3075例。

在6日死亡個案中，1名15歲國生男生確診後，居家照護期間並無不適，返校上課第一天突然昏倒，送醫時已無呼吸心跳，為國內首例青少年死亡個案。

近日確診人數明顯下降，指揮中心指揮官陳時中表示，台北區（雙北、基隆、宜蘭、金馬）、北區（桃、竹、苗）等疫情明顯下降，這兩區居住人口母數較大，染疫人數明顯降低，所以整體看來也有往下降趨勢，但以7天移動的平均病例數來看，較能清楚看到疫情趨勢；全國累計感染百分比超過10%，有往下的感覺。

南部上升 盤整醫療量能

6日新增本土病例個案分布前6名為新北7703例、高雄7506例、台中7037例、桃園5162例、台南4426例、台北3765例。

行政院長蘇貞昌6日在擴大防疫會議中指出，國內的疫情尚在高原期，雖然北部感染的人數趨緩，但是南部略有上升趨勢，請指揮中心妥適盤整南部醫療量能，以備不時之需。

據統計，指揮中心要求南區完成專責病房加開200床，其中台南加開100床；南區從1444床增加到1518床，空床率從28.5%上升至29.5，但仍低於3成。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，首例青少年死亡個案15歲男學生無慢性病，身體健康，曾接種1劑疫苗，5月20日發燒，22日PCR採檢陽性，確診後居家照護至29日；5月30日回到學校上課，不料突然昏倒，送醫已無呼吸心跳，急救無效。司法相驗死因為病毒性心肌炎、急性肺水腫及心因性休克併新冠病毒感染。

羅一鈞表示，目前13至18歲青少年重症個案兩例，另一例重症個案為4月27日公布的15歲少女，出現肺炎症狀，已於5月中旬解隔。

首例多發系統發炎症候群

6日再增加1例兒童死亡個案，為8個月大女嬰，患有先天泌尿系統疾病，至醫院手術前採檢陽性，收治加護病房，出現心跳、血壓、氧氣濃度下降，因細菌及新冠病毒感染併敗血症，6月2日死亡。目前12歲以下兒童重症累積36例，敗血症增至3例，其中16人死亡。

另外，台大醫院收治國內首例「多發系統發炎症候群（MIS─C）」病童，10歲男童染疫後兩天痊癒，1個月後突然高燒病情惡化住進加護病房，醫師預估未來一、兩周全台可能出現20多例，提醒家長應提高警覺。

兒童第二劑擬縮短為8周

指揮中心統計，目前5至11歲人口第一劑疫苗接種率達60.5%，已屬超高比率，歐美僅約3成；在扣除確診人數後的社區涵蓋率達74.2%，分析各縣市社區涵蓋率，屏東縣最高，已達91.7%，雲林縣90.2%次之，北部社區涵蓋率稍微差一點。

何時兒童可接種第二劑疫苗？陳時中表示，考慮將間隔從12周縮短到8周，不過仍要等月底衛福部「傳染病防治諮詢會預防接種組委員會」討論。

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