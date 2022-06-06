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台新增本土5.2萬確診 死亡仍破百 個案達151例

記者楊雅棠、鄒尚謙、邱宜君／台北報導
（圖：指揮中心提供）
（圖：指揮中心提供）

台新冠肺炎疫情延燒，但本土確診人數大幅下降。6日僅新增5萬2992例本土個案、31例境外移入個案。死亡個案則仍破百，達151例。

6日新增5萬2992例本土病例，2萬4867例男性，2萬8109例女性，16例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(7703例)，高雄市(7506例)，臺中市(7037例)，桃園市(5162例)，臺南市(4426例)，臺北市(3765例)，彰化縣(3726例)，屏東縣(2213例)，新竹縣(1543例)，苗栗縣(1377例)，雲林縣(1168例)，南投縣(1128例)，新竹市(1028例)，基隆市(1021例)，花蓮縣(931例)，宜蘭縣(874例)，嘉義縣(837例)，嘉義市(557例)，臺東縣(550例)，金門縣(203例)，澎湖縣(196例)，連江縣(41例)。

6日新增151例本土病例死亡個案，為84例男性、67例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、146例具慢性病史、64例無疫苗接種。確診日介於今年4月22日至6月4日，死亡日期介於5月14日至6月3日。

6日新增31例境外移入個案中，20例男性，11例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自土耳其、南非及美國各1例移入，另28例感染國家調查中。入境日介於今年5月21日至6月5日。

記者會出席名單由左到右指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、...
記者會出席名單由左到右指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者楊雅棠／攝影）

指揮中心統計，截至目前台累計245萬7881例確診，分別為1萬3192例境外移入、244萬4635例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計3090例死亡病例，其中3075例本土，個案居住縣市分布為新北市1135例、臺北市653例、臺中市201例、桃園市158例、高雄市152例、基隆市114例、臺南市111例、彰化縣101例、屏東縣77例、宜蘭縣72例、花蓮縣63例、雲林縣46例、臺東縣39例、南投縣37例、新竹縣29例、嘉義市及嘉義縣各26例、苗栗縣22例、新竹市8例、金門縣4例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

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