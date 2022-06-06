新聞眼／不認帳、不認輸…雙陳防疫話術驚人相似

陳時中（左）針對確診死亡個案火化問題表示「都可以協調」及高雄市長陳其邁（右）說高雄PCR採檢站沒有排隊過，都引來話題。(記者劉學聖／攝影)

新冠肺炎疫情 爆發，確診死亡者都在24小時內火化，讓不少家屬無法見到親人最後一面。當外界把矛頭指向指揮官陳時中 ，陳竟說「都可以協調」；高雄市長陳其邁見確診數超過台北，竟說台北黑數多，引來柯文哲 回擊，陳不堪居下風，又說高雄PCR採檢站沒有排隊過，卻被熱心網友點破，因為快篩陽就不必採檢PCR，當然不必排隊。南北雙陳各展話術，不認帳、不認輸，相似度驚人，甚至如出一轍。

疫情延燒近2年多，在此之前，只要是確診死亡者的遺體都被要求須在24小時內火化，造成許多家屬無法見親人最後一面成為最大遺憾。這件事被醫師質疑後，指揮官陳時中竟「澄清」從沒說過要24小時內火化，立刻引發各界譁然，使得原本就苦於無法華麗轉身的陳時中，這下更是失分大了。只不過，轉身不易，改口倒非難事，陳時中這又施展話術，頗有扭轉劣勢的企圖心。

陳時中藉視察中正紀念堂兒童疫苗施打情況的機會，針對確診死亡個案火化問題表示「都可以協調」。陳指出，根據傳染病防治法，第五類傳染病，死亡24小時內須通報，並須盡速火化，若要深埋土葬，須地方機關允許。雖規定如此，但若家屬有需求，可以跟地方機關如民政局協調，希望防疫同時也能照顧到家屬的心情。

陳時中這幾句話說得好像通情達理，但話中的玄機可多了；其一，所謂「都可以協調」，究竟是指揮中心來協調地方政府？還是喪家自己和地方政府協調？陳時中說都可以協調，好像施了一個好大的恩惠，但誰來協調又故意不講清楚，如果地方主動做了，難道這又得歸功給指揮官？如果陳時中想做好人，就該行行好，既然沒有規定須在24小時火化，那到底期限是多久，請一併說明白。

其二，陳時中說，第五類傳染病，死亡24小時內須通報須盡速火化，但指揮中心發言人莊人祥之前又說，新型流感和新冠肺炎除了火化以外，經主管機關同意也可以深埋；這下好了，如果新型流感和新冠肺炎可以除外，為何自始無人知曉，也不說清楚，非要被人質疑後才說「也可以深埋」？到底最初的嚴格規定是誰下的令？立委賴士葆更指出，去年6月8日指揮中心副指揮官陳宗彥明確認出，確診死亡者的遺體須24小時內要火化，難道陳宗彥真是「逆時中」？

再看高雄市的陳其邁市長，只因看到高雄市單日確診人數超過台北市，他就急著找理由解釋，沒想到他所提的採檢量能高及台北黑數多，都被柯文哲一一打槍，偏偏陳其邁不喜歡輸的感覺，後來又擠出一條「高雄28個社區採檢站做PCR採檢，沒有排隊過」，頗有「高雄市還是略勝台北市一疇」的意味，無奈很快被網友吐槽。

陳其邁回應柯文哲日前提及高雄市黑數將更多，他表示，高雄有最綿密診所及近30個社區快篩陽判診、小兒科成人特別門診等，至今為止高雄28個社區採檢站做PCR採檢，沒有排隊過，隨到隨採也不用預約云云；沒想到網友立刻列舉苓雅、民生醫院、立德棒球場七張民眾隊PCR採檢照片，更有人點破陳其邁，5月底以後快篩陽經醫師診斷確診，根本就不用去排PCR，陳其邁連這樣也要爭贏，還消遣高雄中央要開放快篩陽等於確診，怎麼到高雄就變了？

其實， 陳其邁總是不放過柯文柯，爭的是個人的政治聲望，也爭網路的聲量，但疫情發燒，從北到南，無一城市可以倖免，高雄、台北人口相去不遠，疫情燒到南台灣，高雄單日確診數超過北市，終屬情理之中，柯文哲建議高雄要注意醫院調度，總是一番好意，陳其邁愛逞口舌之快，話術再強，辯術再高，終究要自曝其短。