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陳時中：公文易讓人誤解 柯文哲：前天才知道正解

台灣新聞組╱台北6日電
柯文哲5日說，他也一直以為確診死者需在24小時火化。(圖：北市府提供)
柯文哲5日說，他也一直以為確診死者需在24小時火化。(圖：北市府提供)

新冠疫情迄今兩年半，累積近3000人死亡，大部分確診死亡者都在24小時內火化，並表示是依照指揮中心規定。指揮官陳時中昨天出示公文，堅持從未要求殯葬者這樣做，不知媒體是沒看懂，或是故意做文章，不過，這個公文確實很容易讓大家誤解。台北市長柯文哲昨表示，他也一直以為是24小時，直到前天才知道沒有。

陳時中表示，有關確診新冠肺炎遺體火化一事，規則從未變過，並未規定火化期限，但強調「希望盡快」。陳時中昨天在記者會上也秀出公文，但根據這分去年5月15日公告生效的公文內容，第一頁主旨僅是在說明，公告修正「傳染病分類及第四類與第五類傳染病之防治措施」，附件則是以表格方式標示各種傳染病通報時限及屍體處置措施。

衛福部公文這麼說… 衛福部去年5月發布新冠肺炎死者火化的相關公文，以表格列出通...
衛福部公文這麼說… 衛福部去年5月發布新冠肺炎死者火化的相關公文，以表格列出通報時程及屍體處置等規定。(圖：衛福部提供)

去年6月8日疫情記者會，記者提問，「指揮中心有明確說明確診遺體不用24小時火化，但殯葬業者擔心增加染疫風險，因此詢問中央有想過要規定嗎？」對此，發言人莊人祥當時回應，雖然沒有規定24小時火化，不過還是希望盡速，減少風險。

副指揮官陳宗彥則說，「指揮中心針對確診死亡有指引跟規範，而在地方殯葬的實務上還是依據24小時火化，相關的規範也都有訂定如何做好防護。」

對此，陳時中昨天則為陳宗彥緩頰，「陳副說的是，雖然沒規定時間，但相關單位都希望在24小時內處理完成，不是陳副規定要24小時。」陳宗彥昨天則未接電話。

陳時中說，2020年1月15日公告，新冠肺炎為第五類法定傳染病，同步公告相關防治措施，公文內寫得很清楚，處理原則是「盡速火化」，若因宗教等因素不得火化，可報請地方主管單位核准後，盡速深埋。但他也坦言「這個文很容易讓大家誤解」。

第一線處理遺體的地方縣市也搞不清楚中央規範，台北市長柯文哲昨天表示，他也一直以為是24小時，前天才知道沒有。

指揮中心歷來對於火化說法
指揮中心歷來對於火化說法

陳時中 疫情 柯文哲

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