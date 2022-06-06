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24小時內火化爭議 家屬怒：政府欠個道歉

記者王慧瑛／高雄報導
國民黨6日指出，政府染疫遺體火化時程說不清，請陳時中「盡快」下台。(圖：國民黨提供)
國民黨6日指出，政府染疫遺體火化時程說不清，請陳時中「盡快」下台。(圖：國民黨提供)

新冠病毒肆虐台灣2年多，奪走逾2000條生命，確診者臨終之際，至親無法陪伴在側，只能孤單離世，又在短時間內火化，成為家屬內心難以抹滅的傷痛。郭先生的8旬父親上月底在養護機構確診，入院治療一周後離世，斷氣不到3小時成為一團灰燼，家屬想一次痛一次。聽聞指揮官陳時中說「未要求24小時內火化」，他氣憤難平說「是在開玩笑嗎？」認為政府欠家屬一個說明與道歉。

郭先生父親二度腦中風後失能，8年前住進嘉義市某養護中心。5月18日接獲機構人員告知父親染疫，2天後住院投藥，之後病況急轉直下，5月28日病逝。

他說，父親過世後，禮儀公司人員在一小時內抵達病房接走遺體，家屬趕緊向衛生局申請解除隔離通知書、死亡證明書等，不久就趕往嘉義火葬場，一切速戰速決，過世後不到三小時，父親成了一團灰燼，成為家屬最遺憾的傷痛。

郭先生說，父親身體孱弱，他們知道別離的一天遲早會到，但臨終之際，親友子女無法陪伴在側，只能孤單離世，又在短時間內火化，那是家屬內心難以抹滅的傷痛，聽到陳時中說「沒有規定確診者死亡一定需24小時內火化」，他悲痛難抑，想質問陳時中「這種事能開玩笑嗎？為何不早一點對全台人民講清楚」。

「我們當慣順民了，從來不曾挑戰政府！」郭先生說，父親生前很支持民進黨，他和家人都肯定陳時中對防疫的付出，是值得信賴的人，也不否定台灣防疫成績，但火速處理確診者遺體一事，陳時中說誤會一場他無法接受。

他說，陳時中記者會上急於說明，卻沒顧及家屬感受，不只他，有相同遭遇家屬肯定都無法接受，防疫很重要，亡者尊嚴也不該被踐踏，民眾乖乖配合防疫，給指揮中心前所未有的權力，確診者火化時限怎可以說得不清不楚，造成家屬一輩子的痛。

「政府要給家屬一個誠心道歉！」郭先生說，如果24小時火化於法無據，政府欠家屬一個說明與道歉，大家都是被告知依法辦理，被迫接受24小時內火化的安排，未能好好送別，讓家屬難以釋懷，建議衛福部盡快擬定兼具防疫也不失人味的作法，至少能照顧到家屬需要道別及沉澱心情。

陳時中 防疫 中風

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