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超越新北 高雄單日確診首冠全台 南部醫療量能吃緊

台灣新聞組╱台北6日電
全台疫情處於高原期，但北降南升，高雄單日新增確診人數5日位居全台第一，南部醫療量能吃緊，高雄一家醫院急診室外擠滿四台救護車，一名家長抱著發燒的孩子，焦急地請求急診醫護盡快協助。(記者劉學聖／攝影)
全台疫情處於高原期，但北降南升，高雄單日新增確診人數5日位居全台第一，南部醫療量能吃緊，高雄一家醫院急診室外擠滿四台救護車，一名家長抱著發燒的孩子，焦急地請求急診醫護盡快協助。(記者劉學聖／攝影)

台灣昨天新增6萬2080例新冠本土個案、252例中重症、124例死亡。疫情數字呈下降趨勢，但高雄市新增9232確診，超越新北排名，首度來到第一，凸顯南部醫療量能吃緊，其中台南市空床率僅剩17%，全台最低。

昨新增本土個案分布前6名為高雄市、新北市9026例、台中市8699例、桃園市5793例、台南市5447例與台北市4452例。指揮中心發言人莊人祥說，目前高雄疫情瀕臨反轉，這幾天可能接近高峰，後續觀察高原期持續幾天，才能準確預料能否比較快的下降，目前Rt值（有效再生數）接近1.0左右。

指揮官陳時中表示，隨著確診人數下降，全台的空床率稍微多了一些，台北區（雙北、基隆、宜蘭、金馬）42%，北區（桃、竹、苗）50%，相對寬鬆一些。南區（雲、嘉、南）僅28%，低於30%，特別是台南市剩17%。

莊人祥表示，台南還能開出2位數的床位量能，暫時不考慮「南病北送」，指揮中心於6月2日行文要求南區增加200多床，其中台南市需增開100床，盼專責病房調配可以更為餘裕。

昨中重症和死亡新增個案雖較前一天下降，但仍在高峰。中華民國防疫學會理事長王任賢表示，確診數往下走代表高峰已過，但社區染疫黑數過多，可能高於表面數據1至2倍。他指出，中重症和死亡人數不可能造假，相信還會持續創高，致死率將超過指揮中心之前設定的千分之一防線，達到千分之1.2，需待死亡人數明顯下降，疫情才真的反轉。

昨死亡個案年齡介於9歲至90多歲，81例未打滿3劑疫苗、70人為逾80歲、116人有慢性病史。其中一名9歲男童因先天性心臟病長期使用呼吸器，住院驗出新冠肺炎感染，後併發多重器官衰竭過世。

中央6月1日起在6都開設7大兒童疫苗接種站於昨天結束，5天總計接種2萬8771人次。除了兒童疫苗接種，今天起0至6歲幼兒免費領5劑快篩政策擴大至2015年9月2日以後出生的學齡前幼兒，家長可到各快篩實名制販售據點免費領取5劑家用快篩試劑。

確診數降 死亡高峰還沒到
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疫情 疫苗 中華民國

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