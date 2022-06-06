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台入境檢疫鬆綁 縮短為3+4有譜

台灣新聞組╱台北6日電
指揮官陳時中表示，台灣入境旅客檢疫時間很有可能縮短為「3+4」，但開放的時機及對象仍在討論中。（本報資料照片）
指揮官陳時中表示，台灣入境旅客檢疫時間很有可能縮短為「3+4」，但開放的時機及對象仍在討論中。（本報資料照片）

疫情指揮中心指揮官陳時中昨日表示，台灣疫情已達高峰，近期有望反轉向下，對於邊境鬆綁，目前正在討論中的入境旅客檢疫的時間很有可能縮短為「3+4」，但開放的時機及對象仍在討論中。據悉，6月下旬將是政策推行與否的重要觀察時間點。

指揮中心昨日公布本土新增確診數6萬2080人，較前一天減少6038人，境外移入新增確診數128人。由於近月以來本土確診數都在數萬人以上，相較之下，境外移入確診數頂多在數十人至上百人。

行政院長蘇貞昌、陳時中日前已數次釋出將放寬境管制的訊息，但是到昨日仍未正式宣布鬆綁時間。昨日媒體再度詢問陳時中，商務客入境檢疫是否改為「3+4」天，陳時中回應，開放時機、對象還要討論，邊境入境檢疫縮短朝「3+4」規畫，是和台灣目前居家隔離天數調成一致，可能性比較高，但後續還要和各部會再討論。

事實上，指揮中日前已透露預計6月公布邊境鬆綁政策，並透露三大方向，包括縮短檢疫天數、研議適用對象、開放入境旅客自駕或由親友到機場接送。

對於邊境至今未開放的原因，指揮中心的一貫說法是擔心台灣醫療量能無法負擔。

交通部長王國材近日指出，未來邊境鬆綁後，入境旅客擬開放家人接送等多元接送方式。指揮中心發言人莊人祥則表示，目前入境返台都要依靠防疫車隊，正在研擬開放親友接送或者自駕，配套措施還在討論中，至於邊境鬆綁的對象，不會以觀光客為首要對象。

陳時中說，雖然現在新增病例及死亡數仍在高原期，預估6月10日疫情將現反轉，疫情有望降溫。有專家擔心台灣單日死亡人數恐怕超過200例，致死率達萬分之12，他認為，致死率高高低低都有，不希望單日200例死亡發生，但依據走向應該不會到那麼高。

至於端午連假人流對於本土疫情影響，陳時中說仍有待觀察，所幸這次假期南北交通、觀光相對冷清，人流數沒有增加，甚至有許多北部民眾前往南部前會自行快篩，結果陰性才返鄉，全民自制力很好，端午節再出現一波高峰的可能性不高。

邊境 陳時中 疫情

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