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台增6.2萬本土確診、124死亡 高雄單日新增超越新北

記者楊雅棠、鄒尚謙、邱宜君／台北5日電
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（由左到右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（由左到右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

台灣5日新增新冠肺炎本土個案6萬2080例、252例中重症個案，確診個案中新增124例死亡個案，數字皆呈現下降趨勢；另有30例境外移入個案。疫情監測組組長周志浩表示，死亡個案較前一天少一些。

今日新增6萬2080例本土病例，2萬9070例男性、3萬2991例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為高雄市(9,232例)、新北市(9,026例)、台中市(8,699例)、桃園市(5,793例)、台南市(5,447例)、台北市(4,452例)、彰化縣(4,217例)、屏東縣(2,557例)、新竹縣(1,516例)、苗栗縣(1,504例)、雲林縣(1,496例)、新竹市(1,257例)、宜蘭縣(1,249例)、南投縣(1,188例)、嘉義縣(1,058例)、花蓮縣(969例)、台東縣(750例)、基隆市(729例)、嘉義市(552例)、澎湖縣(213例)、金門縣(163例)、連江縣(13例)。

台灣5日新增新冠肺炎本土個案6萬2080例、252例中重症個案，確診個案中新增1...
台灣5日新增新冠肺炎本土個案6萬2080例、252例中重症個案，確診個案中新增124例死亡個案，數字皆呈現下降趨勢；另有30例境外移入個案。（圖：指揮中心提供）

台灣5日新增新冠肺炎本土個案6萬2080例、252例中重症個案。（圖：指揮中心提...
台灣5日新增新冠肺炎本土個案6萬2080例、252例中重症個案。（圖：指揮中心提供）

今日新增124例本土病例死亡個案，為67例男性、57例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、57例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月28日至6月3日，死亡日期介於5月21日至6月2日。

今日新增30例境外移入個案中，16例男性、14例女性；年齡介於未滿10歲至80歲多歲，感染國家均為調查中。入境日介於今年6月3日至6月4日。

台灣5日新增新冠肺炎本土個案6萬2080例、252例中重症個案，確診個案中新增1...
台灣5日新增新冠肺炎本土個案6萬2080例、252例中重症個案，確診個案中新增124例死亡個案。（圖：指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計240萬4871例確診，分別為1萬3161例境外移入、239萬1656例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計2939例死亡病例，其中2,924例本土，個案居住縣市分布為新北市1,108例、台北市638例、台中市182例、高雄市146例、桃園市118例、基隆市114例、台南市104例、彰化縣94例、屏東縣74例、宜蘭縣70例、花蓮縣63例、雲林縣42例、台東縣37例、南投縣34例、新竹縣24例、嘉義市23例、苗栗縣及嘉義縣各21例、新竹市6例、金門縣4例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

疫苗 社交距離 疫情

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