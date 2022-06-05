台灣增496中重症、152死雙創新高 中南部1周內達高峰

端午連假受疫情仍在高原期影響，出遊人數銳減，但由於北部天氣晴朗穩定，新北淡水老街仍出現不少人潮。(記者潘俊宏／攝影)

指揮中心公布，昨天新增本土個案6萬8118例，中重症個案496例、死亡個案152例，確診數低於先前單日8、9萬例，但中重症及死亡人數再創新高；指揮中心發言人莊人祥表示，中南部疫情 持續升溫，預估一周將達到高峰，南區空床率僅剩二成五，指揮中心要求增開專責病床。

蔡英文總統與指揮中心指揮官陳時中 昨赴彰化基督教醫院視察。陳時中表示，台灣本土疫情已在高原期，染疫數單日最高達9萬多例，根據國際模型推估，高點可能落在單日12、13萬，但由於人民高度自制，且今年沒有三級管制，人流卻只有去年三級管制期間的四分之三，推估台灣疫情已達高點。

死亡與中重症人數再創新高，台灣致死率已達萬分之8，接近指揮中心設定目標萬分之10。減少死亡案例，如何及時給予藥物救治重症患者為當務之急，醫界認為單日給藥率應達標準15%，目前單日給藥率最高是5月30日的21%，但接下來大約維持在10%左右，6月3日僅7%。

南區專責及負壓病床數持續緊繃，指揮中心統計，南區空床昨僅剩345床，空床率25.4%，若從上月30日起算，南區空床率皆在三成左右，好幾天甚至低於三成，連續六天滿載。莊人祥表示，中南部一周內疫情將達高峰，後續專責病床壓力將緩解，目前暫時不考慮「南病北送」。

另外，昨天新增152例死亡個案，年紀最小為一歲男童，有先天性心臟疾病，長期臥床，上月28日呼吸困難、低血氧，X光檢查右側肺部浸潤嚴重，經採檢陽性確診，診斷為呼吸窘迫併右側肺炎，雖轉至加護病房，且使用瑞德西韋、類固醇、抗生素等藥物，但病況不佳，於上月31日病逝，從確診到發病不到四天。

中央於六都設立七個大型兒童疫苗 接種站，今為最後一天，開站四天協助2萬4728名兒童接種疫苗，但昨天打氣銳減，僅有前天的一半。指揮中心醫療應變組副組長王必勝認為，可能因連假出遊、縣市校園接種所致。今接種站完成階段性任務將撤站，兒童疫苗可回歸醫院、診所及校園三個管道接種。