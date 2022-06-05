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給藥率未升 醫師：視訊診療是關鍵

記者沈能元、王昭儀／台北5日電

指揮中心5月26日開放快篩陽性經醫師診斷視同確診，希望具有重症因子患者盡速使用口服抗病毒藥物，但統計近一周單日給藥率，多在10%左右，未及專家建議的15%。醫師指出，開立口服抗病毒藥物仍有許多關卡待解決，其快篩陽性需經視訊判讀，對老年人等數位落差族群不利，改善視訊診療將是關鍵。

統計近日單日給藥率，5月30日雖達21%，創下新高，但受假日通報量變少影響，當天新增確診人數僅6萬42人，給藥人數卻有1萬3153人，為統計以來給藥份數最多；但5月31日至6月2日，單日給藥率多維持在10%至11%，6月3日端午節單日給藥率降至7%。

根據上述統計，開放快篩陽性經診斷視同確診後，單日開藥率上升幅度並不算大。台灣新光醫院胸腔內科主任林嘉謨指出，單日給藥率未明顯提升，可能是北部疫情已過高峰，現在應注意中南部抗病毒藥物是否順利給予，降低中重症患者人數。

青年公園居家醫療團隊負責人、萬華衛康內科診所院長鄭維理指出，自5月26日至6月3日，每天開給抗病毒藥物人數約二至五人，但若有安養機構確診患者需領藥，人數會達十多人；目前領藥需要視訊診療，但不只是老年人，部分年輕人不會用手機上網或不會上傳快篩陽性試劑照片等，都造成視訊診療障礙。

另一方面，醫師面對多重用藥病人開藥必須非常謹慎。但也有民眾為了取得口服抗病毒藥，雖然不具有指揮中心列出的相關危險因子條件，但卻謊稱有糖尿病等。鄭維理說，醫師開藥前必須檢視健保雲端藥歷核對，包括民眾病史及使用藥物等。

另外，健保署日前發出公文，醫療院所開立口服抗病毒藥物後，6月1日起需於24小時內上傳雲端藥歷，未上傳者將不給予醫事服務費。鄭維理說，其實費用不多，但醫師在意政策時常變動，若診所資訊系統無法跟上，可能有受罰疑慮。不過，部分基層診所配有十人份抗病毒藥物，領藥困難的狀況已略為紓解。

指揮中心開放快篩陽視同確診，經醫師評估就可以開立藥物，但單日給藥率並未提升。(記...
指揮中心開放快篩陽視同確診，經醫師評估就可以開立藥物，但單日給藥率並未提升。(記者林澔一／攝影)

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