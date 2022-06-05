疫情一周內達高峰 陳時中：有望6月10日出現反轉

陳時中表示，疫情差不多一周會到高峰，應該到6月10日會有翻轉機會。(記者楊雅棠／攝影)

新冠肺炎 本土疫情 昨天新增6萬8118例本土個案，中重症及死亡人數雙創新高；中重症個案新增496例、死亡個案152例。外界預估中南部疫情持續升溫，預估一周將達到高峰。指揮中心指揮官陳時中 表示，「差不多吧」，大約6月10日應該整體會有反轉機會。

陳時中今天視察中正紀念堂兒童接種站。他被問及疫情是否將在一周內達到高峰時表示，一開始對於疫情有各種模擬，但是近來情況愈來愈清楚，差不多一周會到高峰，應該到6月10日會有翻轉機會。至於一周後死亡是否也會進入高峰，他則表示，相信數據都在高原期。

針對衛福部疾管署（CDC）官網昨天發生數據誤植事件，新冠肺炎死亡人數暴衝至2萬2815人，截至昨天晚間9時仍未修正一事。陳時中則表示，要再查清楚發生什麼事，可能都是手動的資料而出現操作疏失。

另外，針對近日殯葬業者搶在24小時內火化確診者遺體，導致親屬無法見最後一面的憾事。陳時中說，法規上規定24小時內要通報，大體可採火化或報請地方主管機關核准後深埋，但並無要求需在24小時內火化。

他說，之前對疾病比較緊張的時候，業者可能很快就火化，但也可以請民政單位提出需求、討論，把規則訂得更清楚一些，讓殯葬業者執行上能更順暢，也更能撫慰人心。