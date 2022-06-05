我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「詹皇」身價12億 首位NBA現役球員躋身億萬富翁

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

疫情一周內達高峰 陳時中：有望6月10日出現反轉

記者楊雅棠／台北5日電
陳時中表示，疫情差不多一周會到高峰，應該到6月10日會有翻轉機會。(記者楊雅棠／攝影)
陳時中表示，疫情差不多一周會到高峰，應該到6月10日會有翻轉機會。(記者楊雅棠／攝影)

新冠肺炎本土疫情昨天新增6萬8118例本土個案，中重症及死亡人數雙創新高；中重症個案新增496例、死亡個案152例。外界預估中南部疫情持續升溫，預估一周將達到高峰。指揮中心指揮官陳時中表示，「差不多吧」，大約6月10日應該整體會有反轉機會。

陳時中今天視察中正紀念堂兒童接種站。他被問及疫情是否將在一周內達到高峰時表示，一開始對於疫情有各種模擬，但是近來情況愈來愈清楚，差不多一周會到高峰，應該到6月10日會有翻轉機會。至於一周後死亡是否也會進入高峰，他則表示，相信數據都在高原期。

針對衛福部疾管署（CDC）官網昨天發生數據誤植事件，新冠肺炎死亡人數暴衝至2萬2815人，截至昨天晚間9時仍未修正一事。陳時中則表示，要再查清楚發生什麼事，可能都是手動的資料而出現操作疏失。

另外，針對近日殯葬業者搶在24小時內火化確診者遺體，導致親屬無法見最後一面的憾事。陳時中說，法規上規定24小時內要通報，大體可採火化或報請地方主管機關核准後深埋，但並無要求需在24小時內火化。

他說，之前對疾病比較緊張的時候，業者可能很快就火化，但也可以請民政單位提出需求、討論，把規則訂得更清楚一些，讓殯葬業者執行上能更順暢，也更能撫慰人心。

陳時中 疫情 新冠肺炎

上一則

水利會改制釋憲 受邀學者疑未利益迴避

下一則

台灣增496中重症、152死雙創新高 中南部1周內達高峰

延伸閱讀

台疫情死亡重症再創新高 中南部1周內達高峰

台疫情死亡重症再創新高 中南部1周內達高峰
又甩鍋？確診亡24小時火化 陳時中一句話 殯葬業傻眼

又甩鍋？確診亡24小時火化 陳時中一句話 殯葬業傻眼
名編劇：15歲姪染疫亡 24小時火化 墓園都來不及找

名編劇：15歲姪染疫亡 24小時火化 墓園都來不及找
黑白集／唾液快篩驗不出 也怪病毒

黑白集／唾液快篩驗不出 也怪病毒

熱門新聞

「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」

2022-05-31 03:51
屏東東港驚傳人倫悲劇，一名男子照顧病母卅餘年，因兩人同時染疫壓力沉重，推母墜樓。記者魏斌／攝影

顧病母30年因染疫被擊垮鑄大錯 家屬哭求法官輕判

2022-05-29 18:03
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17
台灣今年早春葡萄裂果數量平均兩成。記者簡慧珍／攝影

葡萄甜度目測未必準 資深果農建議挑這顆試吃就對了

2022-05-29 14:19
黃子佼開心迎接愛女黃玉米出世。圖／摘自臉書

蔡英文賀黃子佼生女 朱學恆開酸 黃子佼回應了

2022-05-29 11:25

超人氣

更多 >
特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭
中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡

中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡
南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮

南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮
紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕

紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕
印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一

印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一