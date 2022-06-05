黑白集／2800個憾恨 請問時中如何送終？

陳時中日前表示沒規定確診者死亡一定需24小時內火化，引發爭議。國民黨立院黨團總召曾銘宗（左）、書記長萬美玲（右）等人5日召開記者會，痛批疫情指揮中心朝令夕改，讓家屬與殯葬業無所適從。(記者許正宏／攝影)

2年多來累計2800多例新冠死亡個案，大多在24小時內火化，常讓家屬無法送終，留下許多傷痛。醫師蘇一峰最近建議取消快速火化的規定，讓家人可以好好送別，不料指揮官陳時中 說，並未要求24小時火化，更添2800個確診死亡難送終的憾恨。

疫情 爆發以來，中央的確未指示24小時內火化。衛福部去年4月發布的屍體處理指引，也只要求徹底消毒、雙層屍袋，及不可再打開屍袋、應盡速火化，另「建議」於醫院或接體車上入殮封棺逕送火化。

中央指引看似未強制，但在疫情恐慌下，如未盡速火化致他人染疫，責任誰扛？結果就是從嚴執行，醫院、殯儀館拒絕留置或冰存遺體，SOP也要求24小時內火化，法醫鑑定後的死亡證明書更載明這項要求。

如今陳時中稱不必趕著火化，澄清各界誤解，也留下許多問題待解。例如家屬若據以控告葬儀社並要求賠償該怎麼辦？未來若家屬不肯盡速火化，大體要放在哪裡？家屬能否「自主送終」決定期程與內容？

一個措施能讓全國達成一致的誤解，厲行無違，陳時中不去選舉太可惜！但送終對民眾有著傳承、守護、告慰死者、連繫生者情感等多重意義，2800個無法送終的憾恨難消，如今確診死亡還在增加中，請問陳時中，該如何送終？