台疫情死亡重症再創新高 中南部1周內達高峰

端午連假受疫情仍在高原期影響，出遊人數銳減，但由於北部天氣晴朗穩定，新北淡水老街仍出現不少人潮。記者潘俊宏／攝影

台指揮中心公布，4日新增本土個案6萬8118例，中重症個案496例、死亡個案152例，確診數低於先前單日8、9萬例，但中重症及死亡人數再創新高；指揮中心發言人莊人祥表示，中南部疫情 持續升溫，預估一周將達到高峰，南區空床率僅剩2成5，指揮中心要求增開專責病床。

蔡英文總統與指揮中心指揮官陳時中 4日赴彰化基督教醫院視察。陳時中表示，台灣本土疫情已在高原期，染疫數單日最高達9萬多例，根據國際模型推估，高點可能落在單日12、13萬，但由於人民高度自制，且今年沒有三級管制，人流卻只有去年三級管制期間的3/4，推估台灣疫情已達高點。

致死率已達萬分之8

死亡與中重症人數再創新高，台灣國內致死率已達萬分之8，接近指揮中心設定目標萬分之10。減少死亡案例，如何及時給予藥物救治重症患者為當務之急，醫界認為單日給藥率應達標準15%，目前單日給藥率最高是5月30日的21%，但接下來大約維持在10%左右，6月3日僅7%。

南區專責及負壓病床數持續緊繃，指揮中心統計，南區空床4日僅剩345床，空床率25.4%，若從上月30日起算，南區空床率皆在3成左右，好幾天甚至低於3成，連續6天滿載。莊人祥表示，中南部一周內疫情將達高峰，後續專責病床壓力將緩解，目前暫時不考慮「南病北送」。

莊人祥表示，目前已要求南部加開專責病床，以台南來看，預計可增加至少兩位數、10床以上的專責病床，若中南部醫院未依規定輕症分流，中央會透過健保系統加強查核，不予給付。

1歲童死亡兩童疑腦炎

4日新增152例死亡個案，年紀最小為1歲男童，有先天性心臟疾病，長期臥床，上月28日呼吸困難、低血氧，X光檢查右側肺部浸潤嚴重，經採檢陽性確診，診斷為呼吸窘迫併右側肺炎，雖轉至加護病房，且使用瑞德西韋、類固醇、抗生素等藥物，但病況不佳，於上月31日病逝，從確診到發病不到4天。

另新增兩名兒童疑似腦炎重症，包括5歲及6歲男童。莊人祥表示，5歲男童5月27日發燒，一度燒到40度，5月29日出現腦炎症狀，意識混亂，目前收治加護病房使用呼吸器；6歲男童則是6月1日發燒、短暫抽搐、輕微腹痛，送醫過程意識改變、嗜睡，電腦斷層檢查為腦水腫，目前給予降腦壓藥物等治療中。

兒童疫苗 接種站打氣減

中央於六都設立7個大型兒童疫苗接種站，5日為最後一日，開站4日協助2萬4728名兒童接種疫苗，但4日打氣銳減，僅有前天的一半。指揮中心醫療應變組副組長王必勝認為，可能因連假出遊、縣市校園接種所致。5日接種站完成階段性任務將撤站，兒童疫苗可回歸醫院、診所及校園三個管道接種。

台指揮中心統計5至11歲兒童疫苗接種率，六都分別為北市48.5%、新北44.5%、桃園48.9%、台中61.3%、台南70.9%、高雄67.0%。