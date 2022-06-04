黑白集／唾液快篩驗不出 也怪病毒

國民黨立院黨團舉行記者會揭露，由福又達代理的福吉美唾液快篩試劑，其原廠說明書內明確指出，福吉美只能驗出Alpha、Beta、Gamma、Delta病毒株。(圖：國民黨團提供)

衛福部核准高端關係企業獨家進口南韓「福吉美」唾液快篩劑，被質疑圖利廠商。近日國民黨更抓包，指該試劑驗不出Omicron 病毒，原廠說明書上已寫明這點，為何衛福部還放它進口？陳時中 說，「Ct值24以下才驗得出」，這符合規定。

此語譯成白話就是：驗不出，要怪你病毒量不夠多，怪自己病得不夠重。這條24的神奇界線，不知道陳時中怎麼訂出來的；民眾若使用這款試劑，明明確診都以為沒事。也難怪，陳時中說台灣的新冠黑數大約是確診數的「三倍」；正是太多人用了這類「黑心試劑」，分不清是否染疫。

問題是，這家韓商都自稱驗不出Omicron，而衛福部不僅放它進口，還利用民眾當實驗去幫它背書，說Ct值24以下能測出。陳時中的「體貼」，也到了不可思議的地步。然而，在阻擋疫苗、藥物及其他快篩品牌時，衛福部卻是一路鐵臉打回票，它的標準怎麼差這麼多？

若非經歷這次疫情，民眾可能不知道衛福部這麼官僚，這麼無能，而且這麼徇私濫權。去年，蔡政府對高端疫苗 的獨厚錯愛，大家見識了主政者如何不顧人民健康，公然偏袒造假。人們萬萬沒想到，這種醜事今年竟還繼續上演，陳時中臉不紅氣不喘的修為也更上層樓。

阿中的名言是，「要怪就怪病毒」：驗不出，仍然怪病毒！