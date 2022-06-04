「打贏防疫的選戰」蘇貞昌視察口誤 氣氛頓時凝結

連假首日，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中 昨天連跑三場，視察台中、台南和高雄市大型兒童疫苗 接種站，並選在高雄場宣布，提供高中以下學校每位學生四劑免費快篩，由郵局直接配送各學校。蘇還一時口誤說，「我們一起打贏這場防疫 的『選戰』」，隨後改口。台中、台南場視察時，則有民眾嗆聲抗議。

指揮中心也於昨晚宣布，擴大納入所有學齡前幼兒，均可領取免費快篩試劑，自下6日起，2015年9月2日以後出生的學齡前孩童，可至各快篩實名制販售據點，免費領取一份五劑家用快篩試劑。不會計入實名制第一輪或第二輪購買資格。

台北市長柯文哲批中央疫苗站打氣冷，應收起來，蘇貞昌昨表示，六都疫苗站受到熱烈歡迎，這兩天已施打1萬6300多人。蘇說，防疫工作到最後最關鍵的一戰，打贏這一戰，就可很快進入正常生活，請大家多忍耐、多配合，「我們一起打贏這場防疫的『選戰』」，當場氣氛頓時凝結，蘇隨即察覺口誤，改口「防疫的作戰」。

蘇貞昌、陳時中避開雙北，但在台中、台南場視察時，都發生抗議插曲。國民黨台中市大里區立仁里長鄭伯其高舉「很多孩子走了！冷血酷吏草菅人命」白布條抗議，在台南永康兒童疫苗大型接種站，蘇貞昌視察完正要離去時，突然有婦人上前大喊「行政院長、你知道私立幼兒園不能放假嗎？私立幼兒園也要放假…」蘇點點頭但沒回應。