又甩鍋？確診亡24小時火化 陳時中一句話 殯葬業傻眼

蘇貞昌(右)和陳時中(左)被指是民進黨在三都民調崩盤的罪魁禍首。(本報資料照片)

再度甩鍋地方？過去新冠確診死亡個案多在24小時內火化，不少家人親友只能看到骨灰罐，沉痛遺憾，第一線殯葬業者疲於奔命，火葬場加班處理，然而，指揮官陳時中 卻澄清是必須在24小時內通報，並未要求24小時內處理遺體，令業界一片嘩然，質疑政策朝令夕改。

本報系聯合報報導，一名禮儀規畫師說，迄今接獲三起確診死亡個案，都在24小時內火化。他說，即便知道相關法令規範，雖對家屬並未明說，均動之以情，都會說服他們，為了保護自己、殯葬人員等入殮到火化時間越短越好，之後再來追思。

未料，指揮官陳時中昨澄清，新冠肺炎 屬於第五類法定傳染病，必須在24小時內通報，並未要求24小時內處理遺體。此語一出，禮儀規畫師說，業界一片嘩然，質疑政策朝令夕改。

據台北中國時報報導，新北市殯葬處長黃秀川指出，中央未明定火化時間，但據中央2020年3月19日來函，要求遺體裝入兩層屍袋後不能再打開，更建議於醫院或接體車上入殮封棺後逕送火化場火化，按此作法24小時內就會完成火化。

新北市衛生局發言人高詩琪表示，新冠肺炎雖列第五列傳染病，法令確實僅提到24小時內通報，沒提到火化時程，當初衛生局也曾去函中央，得到回覆是「盡速火化」。

據報導，指揮中心發言人莊人祥表示，外界好像一直對遺體的處理有誤解，新型流感、新冠肺炎除火化，若經主管機關同意也可以深埋，未要求24小時內進行，也沒說要「盡快」。上個月也再發文給各衛生局通知醫院及相關單位，希望能避免憾事再次發生。

北醫附醫胸腔內科主任周百謙說，大部分遺體都是24小時內火化，原因是新冠肺炎傳染力高，在社會還沒以共存為方向時，大家會盡可能減少家屬、工作人員的接觸，如因Omicron疫情 走向輕症化，有修改做法，政府應說明清楚。