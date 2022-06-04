台邊境若鬆綁 擬開放親人接機 入境居檢有望改為3+4

中央流行疫情指揮中心3日表示，未來邊境鬆綁政策將包括開放親友接機或自駕，不再強制要求搭乘防疫計程車，相關配套尚在研擬中。圖為桃園機場旅客搭防疫計程車的畫面。（本報資料照片）

台灣昨新增本土案例7萬6517例，中南部疫情 持續升溫，但隨世界各國走向解封，指揮中心近期正研議邊境 鬆綁，交通部長王國材昨表示，正在討論幾個方案，包含入境居檢從「7+7」改為「3+4」，除防疫計程車外，開放家人接送等多元管道，但這都要指揮中心確定後才能宣布。

王國材說，邊境管制鬆綁有幾個方案在討論，邊境檢疫措施可能放寬為「3+4」，會先做好開放親人接送動線規畫。他指出，目前台灣疫情還在高原期，若現在就放鬆邊境，擔心醫療的量能會不足，要等疫情進一步趨緩才會放寬，交通部會做好準備。

指揮中心發言人莊人祥也表示，目前正在研議縮短入境檢疫天數，但要考量醫療量能，可能針對部分對象優先適用；另外，目前入境者僅能透過防疫計程車接送，未來邊境開放，正討論由親人接送或自駕，整體配套仍在討論中。

據了解，指揮中心前天和民航局、航空公司等單位開會，會中討論長程機組員檢疫措施將鬆綁為「以篩代檢」，若打滿三劑疫苗，入境後可免隔離，七天自主健康管理期間，每兩天快篩或PCR一次，6月上旬可望實施。對此，莊人祥沒有證實，僅表示會針對目前已開放對象，包括國人返台及商務需求等，以優先次序來考量縮短檢疫，但現階段暫不考慮觀光 旅遊。

另據台北中國時報報導，交通部觀光局2020年3月19日發布組團禁令，至今已兩年餘，據指出，入境檢疫朝向「3+4」，並由商務客先行，之後才輪到非商務旅客，而此時就是解除禁團令的時間點。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁分析，本土疫情可能在7月獲得控制，屆時先商務旅遊，他呼籲若開放商務客一個月都沒有問題，就應盡速開放觀光旅遊，考慮恢復旅行社的組團。