名編劇：15歲姪染疫亡 24小時火化 墓園都來不及找

知名編劇岳清清15歲姪子染疫驟逝，他質疑政府規定只隔離7天是不是太輕敵？（本報資料照片）

藝人郭彥均日前臉書 分享醫護友人描述醫院情況，當中提到「看到很多孩子就這樣走了」，引起各界關注。知名編劇岳清清的15歲姪子日前染疫驟逝，死亡證明書要求遺體24小時內火化，家屬倉皇辦後事，連墓園都來不及找，她質疑政策與醫院、殯葬業者的認知存在落差，痛批政府的防疫 政策說是滾動式調整，實際上就是朝令夕改。

岳清清發文表示，「新冠肺炎只要帶走一個孩子就很多了，這種心碎的感覺會跟著父母一輩子，這樣的痛是很多很多的。」她表示姪子是家中獨子，直問：「我表姊就這麼一個獨子，你說這樣的失去是不是很多很多？多到讓人無法承受，多到讓人難以招架，生命可以用數量來計算嗎？就算醫院躺著一個孩子，那也是他們的全部，他們一生的摯愛。」

據台北中國時報報導，岳清清姪子5月21日快篩陽性確診，經3+4隔離後，5月29日快篩陰性返校上課，未料5月30日在校突身體不適，送醫後宣告不治。岳清清質疑，政府的快篩試劑宣稱有80%、90%的精準度，他們也是確定姪子快篩陰性後才讓他回學校上課，但實際上就是3+4後仍有病毒殘留體內，加上快篩驗不出來才發生憾事。

岳清清說，醫院和殯葬業者都對家屬說要按照政府規定，遺體要在24小時內火化，所以家屬很倉皇地依照規定進行火化、辦理後事。但2日召開防疫記者會時，指揮官陳時中 卻說：「第五類法定傳染病是規定要24小時內通報，不是24小時內要處理屍體。」

據報導，岳清清認為，政府的政策與醫院、殯葬業者的認知存在不小的落差，導致許多家屬看不到親人最後一眼，痛批政府的防疫政策說是滾動式調整，但實際上就是朝令夕改：「政策一下這樣一下那樣，從醫院到殯葬業者都怕犯錯受責罰，都按照SOP走，我們家屬因為慌亂，根本沒時間打電話查證，連墓園都來不及找就要被迫接受這件事（指24小時內要火化）。」