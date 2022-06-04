我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美海軍「超級大黃蜂」墜毀 飛行員喪命 非近年來首次

洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙

名編劇：15歲姪染疫亡 24小時火化 墓園都來不及找

台灣新聞組／台北4日電
知名編劇岳清清15歲姪子染疫驟逝，他質疑政府規定只隔離7天是不是太輕敵？（本報資料照片）
知名編劇岳清清15歲姪子染疫驟逝，他質疑政府規定只隔離7天是不是太輕敵？（本報資料照片）

藝人郭彥均日前臉書分享醫護友人描述醫院情況，當中提到「看到很多孩子就這樣走了」，引起各界關注。知名編劇岳清清的15歲姪子日前染疫驟逝，死亡證明書要求遺體24小時內火化，家屬倉皇辦後事，連墓園都來不及找，她質疑政策與醫院、殯葬業者的認知存在落差，痛批政府的防疫政策說是滾動式調整，實際上就是朝令夕改。

岳清清發文表示，「新冠肺炎只要帶走一個孩子就很多了，這種心碎的感覺會跟著父母一輩子，這樣的痛是很多很多的。」她表示姪子是家中獨子，直問：「我表姊就這麼一個獨子，你說這樣的失去是不是很多很多？多到讓人無法承受，多到讓人難以招架，生命可以用數量來計算嗎？就算醫院躺著一個孩子，那也是他們的全部，他們一生的摯愛。」

據台北中國時報報導，岳清清姪子5月21日快篩陽性確診，經3+4隔離後，5月29日快篩陰性返校上課，未料5月30日在校突身體不適，送醫後宣告不治。岳清清質疑，政府的快篩試劑宣稱有80%、90%的精準度，他們也是確定姪子快篩陰性後才讓他回學校上課，但實際上就是3+4後仍有病毒殘留體內，加上快篩驗不出來才發生憾事。

岳清清說，醫院和殯葬業者都對家屬說要按照政府規定，遺體要在24小時內火化，所以家屬很倉皇地依照規定進行火化、辦理後事。但2日召開防疫記者會時，指揮官陳時中卻說：「第五類法定傳染病是規定要24小時內通報，不是24小時內要處理屍體。」

據報導，岳清清認為，政府的政策與醫院、殯葬業者的認知存在不小的落差，導致許多家屬看不到親人最後一眼，痛批政府的防疫政策說是滾動式調整，但實際上就是朝令夕改：「政策一下這樣一下那樣，從醫院到殯葬業者都怕犯錯受責罰，都按照SOP走，我們家屬因為慌亂，根本沒時間打電話查證，連墓園都來不及找就要被迫接受這件事（指24小時內要火化）。」

防疫 陳時中 臉書

上一則

出席率太低 有監委14個月未行使彈劾權

下一則

促轉矛盾 總統府、立院、試院拆兩蔣銅像掛0

延伸閱讀

陳時中：台灣有「染疫黑數」 恐為確診3倍

陳時中：台灣有「染疫黑數」 恐為確診3倍
確診亡24小時火化 陳時中：未限時 醫：政府早該講清楚

確診亡24小時火化 陳時中：未限時 醫：政府早該講清楚
藍爆：「福吉美」唾液快篩 驗不出Omicron

藍爆：「福吉美」唾液快篩 驗不出Omicron
「高端2.0」？ 台機場篩檢都用福吉美

「高端2.0」？ 台機場篩檢都用福吉美

熱門新聞

「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」

2022-05-31 03:51
屏東東港驚傳人倫悲劇，一名男子照顧病母卅餘年，因兩人同時染疫壓力沉重，推母墜樓。記者魏斌／攝影

顧病母30年因染疫被擊垮鑄大錯 家屬哭求法官輕判

2022-05-29 18:03
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17
台灣今年早春葡萄裂果數量平均兩成。記者簡慧珍／攝影

葡萄甜度目測未必準 資深果農建議挑這顆試吃就對了

2022-05-29 14:19
屏東火車站兒童疫苗施打站，27日有不少家長帶著幼童冒雨前來施打疫苗，長長的人龍幾乎看不到盡頭。（記者劉學聖／攝影）

台+9.4萬例、343中重症、126死創3新高 6月放寬邊境

2022-05-28 02:29

超人氣

更多 >
美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉
德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃

德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃
錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相
世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...
哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷