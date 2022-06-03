台灣醫療量能緊繃 南部空床率不到3成

指揮中心於六都設立七個兒童BNT疫苗接種站，端午節也不休息，共為7802名孩童接種。圖為高雄展覽館接種站，許多家長帶著小朋友前來接種。記者劉學聖／攝影

台灣指揮中心公布，3日新增本土案例7萬6517例，中重症案例409例，死亡案例142例。新北市、高雄市及台中市3地新病例仍破萬，中南部疫情 持續升溫，尤其專責及負壓病床使用率連日在3成左右，南區3日僅剩394張空床，空床率剩28.8%，不到3成。

屏東8歲男童上月22日發燒，家長連跑屏東市3家醫院都遭拒收；嘉義市80歲婦人長期臥床，上月底就醫採檢確診，當下已意識不清，但醫院無量能收治，救護車接連問了3家醫院都是滿床，最後部立嘉義醫院同意先收，但後續仍要轉院，讓家屬嘆「專責病房都滿了？」

新光醫院副院長洪子仁表示，上述看來雖然都是單一事件，但可能只是「冰山一角」，某種程度反映當地醫療量能緊繃，需要特別留意，若南部專責病房不足，可啟動跨區聯防機制，尤其近期北部住院人數些微下降，可由中央協調「南病北送」。

洪子仁認為，目前疫情處於高原期，以6都來看，雙北從5月20日後，7天確診移動平均值明顯往下，以現行疫情推估，中南部疫情應在端午節 前後，約莫6月10日達到轉折點；但即使轉折下降，每天仍會增加5%至8的病例，預估大約7月底，全台單日確診有機會落在6千例左右。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙認為，中南部疫情是否如北部一樣延燒，須觀察3大指標，包括中南部民眾快篩使用；其次是中南部兒童、長者感染人數變化；第三是看診、給藥速度。另外，指揮中心需開始思考將新冠肺炎從第五類傳染病降為第四類，目前全國確診率為9.28％，已與世界其他國家差不多，建議兩周後可開始討論降級。

台灣邊境 檢疫措施至今維持「7+7」，交通部長王國材3日表示，正在討論幾個方案，會先做好開放親人接送動線規畫。指揮中心發言人莊人祥表示，返台要從機場離開，目前僅能透過防疫計程車，未來邊境開放，正討論由親人接送或自駕等配套。

外傳指揮中心、民航局、航空公司已達成共識，優先放寬機組員縮短檢疫天數，對此莊人祥沒有證實，僅表示會針對目前已開放對象，包括國人返台及商務需求等，以優先次序來考量縮短檢疫，但現階段暫不考慮觀光旅遊。

莊人祥表示，3日新增中重症案例409例，死亡案例142例，死亡個案中最年輕為20多歲男性，本身有免疫疾病，沒打疫苗，5月16日路倒送醫確診，5月31日死亡。另增1名兒童重症，為7個月大男嬰因哮吼症送醫，正住院治療中。兒童中重症累計31例，其中13人死亡；重症個案包括15例腦炎、6例肺炎、2例敗血症、3例哮吼、4例家中死亡，1例腦腫瘤共病。