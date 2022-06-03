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感染Omicron 專家：長新冠比例較其他變異株低

中央社台北3日電
外界關注感染Omicron後的「長新冠後遺症」，中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉引據英國數據指出，感染Omicron的長新冠比例較其他變異株低。路透
外界關注感染Omicron後的「長新冠後遺症」，中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉引據英國數據指出，感染Omicron的長新冠比例較其他變異株低。路透

台灣感染Omicron變異株人數持續上升，外界關注感染後的「長新冠後遺症」，專家今天引據英國數據分析並表示，感染Omicron的長新冠比例較其他變異株低。

台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）延燒，本土確診數數日來都是8、9萬例，以感染Omicron變異株為主，國際近日研究也多提醒，必須注意染疫後的「長新冠後遺症」（新冠長期症狀，Long COVID）。

感染Omicron變異株的長新冠比例有多少？中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉今天在臉書貼文指出，這是近日許多民眾所提出的問題，然而大部分的人都直接引用過去變異株的數據，而忽略了染Omicron變異株與其他變異株的差異，「是自己嚇到自己」。

何美鄉表示，根據英國國家統計室以長期追蹤調查的分析，6月1日及5月6日的兩個報告都顯示Omicron感染者罹患長新冠的比例是7.1%，而在施打3劑疫苗後，感染Omicron變異株分型BA.1及BA.2各有約8%及9%的長新冠患者。

另外，根據還未經同儕評審的日本人研究也顯示，Omicron長新冠的比例是5.6%，遠遠低於Delta變異株的55.6%。

何美鄉也提醒，就致病性而言，Omicron變異株真的與其他變異株有很大的差異，像是死亡大約是Delta變異株的20%至25%，而其實其他變異株在症狀上也是有差異的。

Omicron 英國 Delta變異株

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