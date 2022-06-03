台擬放寬機組員打3劑0+7免隔離 機師工會：樂見成真

傳出指揮中心擬開放打滿3劑、長班機組員返台，可進行「0+7」。圖為桃園機場候機室，旅客正在進行落地採檢。（本報資料照片）

各國鬆綁邊境政策，台灣入境仍維持「7+7」7天居家檢疫及7天自主健康管理。指揮中心指揮官陳時中 說，6月會逐步縮短檢疫天數，但並非完全免隔離，可望機組員優先放寬。近日傳指揮中心擬開放打滿3劑、長班機組員返台，可進行「0+7」，等於免隔離。桃園機師工會理事長李信燕表示，近期相關會議都有討論，但最後版本尚未確定，若真放寬機組員返台免隔離，「我們很樂見」。

李信燕表示，民航局、航空公司及指揮中心專家諮詢小組近日都有開會討論，工會也陸續提出反應及訴求，針對放寬機組員檢疫的不同版本。短程航班機組人員返台無需隔離，打滿3劑者可進行5天自我健康檢測，未接種疫苗 追加劑者，則進行7天自主健康管理，且每7天PCR檢測。

李信燕表示，最大差異是在「長程航班機組人員」檢疫措施，因為從5月1日起國籍航空機組員返台後檢疫規定，長班機組員若有施打3劑疫苗，可進行「3+4」3天居家隔離及4天自主健康管理，未接種疫苗追加劑者，則是「5+9」5天居家檢疫及9天加強版自主健康管理。

李信燕表示，有聽聞的修改方向，長班機組員打3劑，返台後可變「0+7」7天自主健康管理；沒打滿3劑疫苗者，則採取「3+4」，此版本需要由指揮官陳時中同意並宣布，若新制順利實施，工會立場相當樂見。

李信燕指出，國外疫情 降溫，且指揮中心也監測各國疫情狀況，國內疫情確實較國外高，疫情3年多來，飛長班機組員每次到外站，至今仍採取一次性房卡、待在飯店48甚至72小時，完全「零接觸」，如此嚴苛要求下，返台也沒必要再檢疫，因為在台灣社區染疫風險可能比較高。

李信燕說，各國外站都陸續回歸正軌，甚至在機場也不必戴口罩，但相信指揮中心會逐步調整檢疫措施，一步步進行。日前機組員健保卡取消註記後，就醫情況也大幅改善，不像過去被要求得30天沒出境才能就醫，「機組員終於跟一般民眾一樣，能正常看病」。