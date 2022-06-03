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黑白集／人命不如草芥 台灣沒臉說上海

轉載自聯合報

「上海解封了！」6月1日凌晨零時，上海人高聲吶喊，將封城多時的苦悶、興奮與喜悅，一古腦吼出來！他們像賽跑選手衝出小區封鎖線，爭睹久違的街道。黃埔江的跨江橋隧道重啟，南京路步行街的水馬、反光錐一夕撤除，歷史地標外灘上汽車一齊轟鳴。

煙火氣回來了，備嘗艱辛的上海人描述此刻心境：有人說比過年還像過年，有人說這是第二次解放，1949是第一次。官方的標誌性說法則是：打贏了大上海保衛戰。

一座2600多萬人的超級城市，被一道命令封了近三個月，硬是將一天數萬例的確診，降到個位數。然後，以勝利的號角解禁，千萬人從房子裡走出來。如此詭異的操作，不但全世界看不懂，還不免在心頭上打個問號：這國家怎麼能忍受失去自由的滋味？

自由與生命孰輕孰重，是人類亙古的難題！上海自2月26日到解封前夕，染疫死亡數僅588人；這數字，竟比人口少上海200多萬人的台灣在5月最後一個禮拜逝去的701人還少！上海可謂用千萬人的數十日自由，換取數以千萬計的珍貴生命。

嚴酷的圍城確實是傻，但看得出，上海畢竟把每條命都當命。台灣的共存哲學也很聰明，但防疫指揮官每天冰冷報數，生命不如草芥。說句小孩走了很多就要被圍剿、懲辦的台灣，沒臉說上海！（轉載自聯合報）

封城 汽車 防疫

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