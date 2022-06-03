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新聞評論／沒做好防禦 蔡政府縱放疫情不意外

轉載自聯合新聞網「重磅快評」
圖為高雄展覽館大型兒童疫苗接種站。（記者劉學聖／攝影）
圖為高雄展覽館大型兒童疫苗接種站。（記者劉學聖／攝影）

新冠疫情在高原徘徊，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎2日說，分析這波疫情，有一個預期之中，三個意料之外。李秉穎的「預期之中」，似乎證實了外界對指揮中心縱放疫情的質疑；但指揮中心毫無準備就強迫人民赤膊上陣對抗病毒，還會讓人意外嗎？

李秉穎指出，這波疫情與他日前的推估類似，當邊境檢疫放鬆後，就會出現一波大規模社區感染。但他仍感到三個意外，一是疫情高原期持續滿久的，二是兒童腦炎發生比率較國外多，三為前五天死亡率比其他國家多。

李秉穎預期邊境放鬆會出現大規模社區感染，許多學者也警告過，指揮中心更不可能預期不到，但為什麼還急著放鬆？這不是縱放病毒、縱放疫情嗎？

5月中民進黨中常會邀中研院生醫所兼任研究員何美鄉專案報告，提出打疫苗後再感染的「綜合免疫力」是最好免疫的觀點，蔡英文總統和指揮官陳時中深表贊同。而指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提到「打過疫苗再染疫，會獲得更多保護力，就像吃到無敵星星」的說法，就更吸引人了。

成大醫院副院長林志勝也在新冠衛教影片中解釋政府防疫策略：COVID-19就是流感，中央認為既然大家都要感染，因此選相對症狀較輕的Omicron，及目前民眾打過二、三劑疫苗這時機點最好，最不會重症；「這個時候放給大家去感染一次」，產生免疫力，比打疫苗更有效可維持更久。

何美鄉和羅一鈞都強調別故意染疫，成大也撤下影片重新整理，但他們涉及自然群體免疫的說法，都解釋了指揮中心可預見大規模社區感染，卻執意放鬆邊境的原因。

蔡政府原預估高峰轉瞬即過，陳時中即可華麗轉身去選舉；沒想到民眾自我防疫意識高，把疫情高峰變成高原，拖長了時間，但也相對緩解了醫療量能不足的困窘。這是民眾的自救，但蔡政府還有臉自居領導防疫之功嗎？

與病毒共存，是必然趨勢。但篩劑、藥物、醫療量能、流程、指引都沒有準備好，就輕縱病毒，其後果超乎李秉穎的預期，顯然指揮中心也料想不到。

例如，兒童腦炎發生比率較國外多，李秉穎和指揮中心都感到意外。但政府只強調Omicron多輕症，漠視國外已有多項兒少住院率提高的報告，也輕忽疫苗對兒少重症保護力的相關報告，指揮中心沒準備好兒少疫苗，教育部也不准全面遠距教學，都迫使兒童與病毒共存。

確診者前五天死亡率比其他國家高，指揮中心被批評給藥慢，但李秉穎稱，發病五天內死亡，可能是疫苗、藥物效果來不及發揮，反而因醫療處置得當，消除了後面的死亡。按照李秉穎的創見，該走的就會走，那些在急診室外冤死的，都別怨政府！

蔡政府不築好防禦工事，也不給足武器，就強迫人民與病毒共存，並對人民進行認知作戰，還要法辦質疑者。但二年多來，這已經不讓人意外了。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

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