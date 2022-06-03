路邊入殮 棺木排隊火化 業者：公文只是卸責台階

接體員將確診遺體送入火化。(本報資料照片)

「來，八號！」晚間9時，火化場推入一具接一具被膠膜封存的棺木，殯儀館外頭排了十多台接體車，家屬只能遠遠瞄向棺木最後一眼，更多時候全家都仍隔離在家。禮儀公司將骨灰放入小小的金屬盒中，暫時替代來不及準備的骨灰罈，從死亡到火化不到24小時。

在雙北間穿梭的接體員們近來疲於奔命，他們是陪伴確診者從醫院、家中到火化場最後一程的送行者。一名接體員直言，這兩個月來彷彿回到去年5月本土疫情 大爆發時，遺體數量卻遠遠超過；近來就連接體員也輪流確診，只能在人手吃緊的情況下接案。

他描述，確診者開完死亡證明後，有的會入殮、有的就放在太平間旁的通道上，因為目前規定是直接入殮火化，時常可見通道上排滿遺體，甚至太平間助念室內就放了三、四具，有些已經入殮了、有的只在屍袋中，等到晚上再消毒、入殮、上車，載到火化場前排隊。

另一名接體員說，有別於去年不少確診者在宅死亡，今年大多數接到的案例都是從醫院離開。但他也曾接到家中離世的老先生，從家中將遺體扛下來後，就直接在路邊放入棺木，再以膠膜層層包起，數量太多了，「哪裡能入殮，就在哪裡吧」。

一名殯葬業者說，他們所知道的規定一直都是24小時內要火化，昨天細看去年衛福部長陳時中 簽的公文才發現，第五類傳染病中，前兩項如伊波拉、中東呼吸症候群冠狀病毒，有寫24小時入殮並火化；但新型Ａ型流感 、新冠肺炎只有寫在24小時報告，屍體處置並無寫到「24小時」。

但他說，一個多月以來，殯儀館火化場從晚上8時開始燒確診死亡個案到深夜2時，工作人員稍作休息後，早上5、6時再繼續燒，「大家都怕再被傳染」，因此從死亡到火化，幾乎都是24小時內解決，「對中央官員來說，規定只是一行文字，但對照第一線的混亂，公文只是官員卸責的台階。」