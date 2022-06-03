我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

路邊入殮 棺木排隊火化 業者：公文只是卸責台階

記者侯俐安／台北3日電
接體員將確診遺體送入火化。(本報資料照片)
接體員將確診遺體送入火化。(本報資料照片)

「來，八號！」晚間9時，火化場推入一具接一具被膠膜封存的棺木，殯儀館外頭排了十多台接體車，家屬只能遠遠瞄向棺木最後一眼，更多時候全家都仍隔離在家。禮儀公司將骨灰放入小小的金屬盒中，暫時替代來不及準備的骨灰罈，從死亡到火化不到24小時。

在雙北間穿梭的接體員們近來疲於奔命，他們是陪伴確診者從醫院、家中到火化場最後一程的送行者。一名接體員直言，這兩個月來彷彿回到去年5月本土疫情大爆發時，遺體數量卻遠遠超過；近來就連接體員也輪流確診，只能在人手吃緊的情況下接案。

他描述，確診者開完死亡證明後，有的會入殮、有的就放在太平間旁的通道上，因為目前規定是直接入殮火化，時常可見通道上排滿遺體，甚至太平間助念室內就放了三、四具，有些已經入殮了、有的只在屍袋中，等到晚上再消毒、入殮、上車，載到火化場前排隊。

另一名接體員說，有別於去年不少確診者在宅死亡，今年大多數接到的案例都是從醫院離開。但他也曾接到家中離世的老先生，從家中將遺體扛下來後，就直接在路邊放入棺木，再以膠膜層層包起，數量太多了，「哪裡能入殮，就在哪裡吧」。

一名殯葬業者說，他們所知道的規定一直都是24小時內要火化，昨天細看去年衛福部長陳時中簽的公文才發現，第五類傳染病中，前兩項如伊波拉、中東呼吸症候群冠狀病毒，有寫24小時入殮並火化；但新型Ａ型流感、新冠肺炎只有寫在24小時報告，屍體處置並無寫到「24小時」。

但他說，一個多月以來，殯儀館火化場從晚上8時開始燒確診死亡個案到深夜2時，工作人員稍作休息後，早上5、6時再繼續燒，「大家都怕再被傳染」，因此從死亡到火化，幾乎都是24小時內解決，「對中央官員來說，規定只是一行文字，但對照第一線的混亂，公文只是官員卸責的台階。」

陳時中表示，根據《傳染病防治法》第五類規定，不是24小時內處理遺體，是24小時內...
陳時中表示，根據《傳染病防治法》第五類規定，不是24小時內處理遺體，是24小時內要通報、報告，無論火化或深埋都可以，不過深埋需要先申請。(圖／指揮中心提供)

陳時中 疫情 流感

上一則

冷眼集／24小時火化 家屬痛心 最後的尊嚴也不給

下一則

台、歐盟經貿對話升至部長級 經濟部稱大突破

延伸閱讀

英航空人手不足頻取消航班 旅客塞爆機場

英航空人手不足頻取消航班 旅客塞爆機場
不需排隊 上海出現「核酸團購」網友：就當上班稅

不需排隊 上海出現「核酸團購」網友：就當上班稅
疫情南燒 醫護面臨崩潰壓力 有火葬場天天火化染疫者

疫情南燒 醫護面臨崩潰壓力 有火葬場天天火化染疫者
工讀生扮的？企鵝每天閉館前10分鐘 排隊「等下班」

工讀生扮的？企鵝每天閉館前10分鐘 排隊「等下班」

熱門新聞

「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」

2022-05-31 03:51
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17
屏東東港驚傳人倫悲劇，一名男子照顧病母卅餘年，因兩人同時染疫壓力沉重，推母墜樓。記者魏斌／攝影

顧病母30年因染疫被擊垮鑄大錯 家屬哭求法官輕判

2022-05-29 18:03
屏東火車站兒童疫苗施打站，27日有不少家長帶著幼童冒雨前來施打疫苗，長長的人龍幾乎看不到盡頭。（記者劉學聖／攝影）

台+9.4萬例、343中重症、126死創3新高 6月放寬邊境

2022-05-28 02:29
台灣今年早春葡萄裂果數量平均兩成。記者簡慧珍／攝影

葡萄甜度目測未必準 資深果農建議挑這顆試吃就對了

2022-05-29 14:19

超人氣

更多 >
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指
奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人
國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」