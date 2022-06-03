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冷眼集／24小時火化 家屬痛心 最後的尊嚴也不給

記者 許政榆

新冠病毒帶走逾兩千位國人生命，從前年開始，陸續有確診者家屬痛心表示，當家人確診死亡，拉上屍袋那一刻起，就無法再見最後一面，且須趕在24小時內火化。對許多國人來說，新冠死者須盡速火化是事實，更是深深烙印的既存印象。

但昨天指揮中心指揮官陳時中澄清，新冠肺炎目前屬於第五類法定傳染病，必須在24小時內通報，但並未要求得在24小時內處理屍體。是否可如一般死亡程序，開放家屬送到最後一程？指揮中心回應，如要深埋需報請地方主管機關核准，一般還是火化，只是沒限24小時內完成。

這和一般民眾認知強烈不符。新北中和區2歲男童恩恩是國內首例兒童重症死亡個案，恩恩爸爸日前受訪忍住淚水回憶，恩恩快離開時，他們夫妻倆穿著隔離衣陪伴恩恩走完最後一程，就由禮儀社人員將恩恩帶走，當天迅速火化。恩恩昏倒被送到醫院就醒不過來，不明不白地被送去火化，「是心裡最痛的一個點」。

對於醫師建議取消快速火化規定，讓家人可以好好送別。陳時中昨天在記者會上，針對「確診死亡24小時內火化」問題，先碎嘴一句「這個報告很多次了」，接著說是規定24小時通報，不是24小時處理屍體。

醫師蘇一峰昨天反問，全台大半以上的醫院盡速火化新冠死者遺體，「難道陳時中會不知道嗎？」指揮中心天天開記者會，不代表一線執行人員有空「追劇」，況且「重要的話」不應該只在「記者會上講」；兩年多以來，眼睜睜看著親愛的家人迅速被火化，是多麼心痛，只要求最後離開的尊嚴，為什麼如此困難？

陳時中 新冠肺炎

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