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染疫3個月內不能打疫苗？ 專家：打了浪費

記者楊雅棠、邱宜君／台北報導
為了加速防堵疫情擴展，中央在各縣市增開大型接種站。(記者劉學聖／攝影)
為了加速防堵疫情擴展，中央在各縣市增開大型接種站。(記者劉學聖／攝影)

兒童疫苗大型接種站昨天上路，指揮中心發言人莊人祥日前提醒，不論是兒童疫苗還是成人疫苗，確診者三個月內不能接種疫苗。不過有家長擔心，孩子可能之前是無症狀感染，怕打疫苗恐有危害。專家指出，頂多是疫苗引發的免疫效果不佳，「等於浪費疫苗」，沒有什麼大礙。

兒童染疫後為何要等三個月才能接種疫苗表示，莊人祥說，目前美國CDC和台灣專家都認為，染疫過後太快接種疫苗，免疫效果並不好，「欲速則不達」。

中區指揮官、中國附醫副院長黃高彬則表示，由於染疫後體內的T細胞會進行續發性免疫，維持保護力約三個月。而疫苗屬於抗原，打進體內會被T細胞的續發免疫反應中和掉，反而不會誘發原先期望生成的抗體，「等於浪費了疫苗」。

台大醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅表示，如果知道三個月內曾經確診就先不要打疫苗，但如果沒有確診，甚至快篩陰性，那就沒有問題。

至於有家長擔心孩子是無症狀感染而不自覺，還可以打疫苗嗎？黃高彬笑說，「頂多就是浪費啊！」如果無症狀也不需要庸人自擾快篩，直接打疫苗也沒有問題。呂俊毅則表示，如果身體原本有低病毒量，再加上疫苗的刺激進來，身體會對兩者分別作出免疫反應，也不會讓原本的無症狀感染出現變化。

疫苗 CDC

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