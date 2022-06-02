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又有孩子走了 台灣單日恐200死 疫情北降南升

台灣新聞組╱台北2日電

昨天新增8萬8247例本土個案、240例中重症個案、122例死亡個案，死亡個案包括2例嬰幼兒，分別為出生一個多月的男嬰及五個多月女嬰，均未就醫，在家死亡，其中一個多月大男嬰在發燒隔天後死亡，為目前年紀最小的死亡案例。

疫情呈現北降南升，專家預估，台中市、高雄市、台東縣、彰化縣等確診率偏低，染疫人數可能再往上升；指揮中心看法一致，「中南部還在上升，應該最近會達高峰」。

台大公衛教授陳秀熙指出，台灣因快篩、保險等因素，疫情軌跡走得比紐西蘭慢，致死率還要兩、三周才會下降，5月最後一周重症死亡數陡升，從每天不到百人跳升到近150人，致死率仍在攀升中，受醫療緊縮導致的「超額死亡」影響最大。如未能加強精準投藥、改善醫療量能緊縮，6月到7月上旬單日死亡恐逼近200人。

此外，台灣昨新增確診人數前六名縣市，分別為新北市1萬4894例，台中市1萬1511例，高雄市1萬1499例，桃園市9658例，台南市7634例，台北市7480例，雙北疫情趨緩，中南部明顯往上竄升。

陳秀熙指出，基隆市、台北市、新北市、桃園市累積通報率分別達到6.8%至10.1%，而新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣等累積通報率也超過6%，預估這八個縣市疫情將朝下降趨勢；但台中市、高雄市、台東縣、彰化縣仍小於6%，需觀察是否續升。

指揮中心統計，全國染疫率為9%。指揮官陳時中表示，近日北部各縣市單日新增確診數明顯下降，中南部則開始上升，主要與染疫率有關，新北、基隆染疫率達15%至15.9%，高雄染疫率則約6%，因此，確診人數將持續往上走；推估全台染疫率達10%至12%，曲線才可能緩步下降，目前還要在高原期徘徊一陣子。

昨新增122例死亡個案，其中2例為兒童個案，出生一個多月的男嬰為早產兒，有肺部疾病，同住家人確診，男嬰5月24日發燒但未就醫，隔日昏迷，呈缺氧發紫，到院採檢PCR陽性，並確認無生命跡象。

另一例五個多月女嬰為印尼籍，母親友人代為照顧，5月14日發燒，照顧者使用退燒藥未就醫。15日女嬰昏迷，缺氧發紫，送醫急救，已無生命跡象，經過行政相驗，死因為感染新冠肺炎合併心肺衰竭。

目前兒童重症累計29例，12人死亡。

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兒童疫苗大型接種站開打 台中榮總昨在台中國立自然科學博物館設置「兒童疫苗大型接種站」，不少家長帶著小孩前往施打兒童疫苗。(記者黃仲裕／攝影)

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