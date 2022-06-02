美回台檢疫7+7 沈富雄批「腦殘指揮官」

前民進黨立委沈富雄。（本報資料照片）

人正在美國華盛頓州 的前民進黨立委沈富雄，預告3日返台。沈富雄對於華盛頓州每百萬人口的確診數比台灣少，且自己已接種三劑疫苗 ，回台後卻要進行「7+7」的防疫管制相當不滿，昨在臉書批評衛福部長陳時中 ，「有腦殘的指揮官，就有受盡委屈的民眾」。

沈富雄表示，持本國護照入境的國人到底帶回多少風險？自己抵國門後，接著而來的是七天的「居家檢疫」，再加七天的「自主管理」，要到17日才完全還他自由之身，令人愈想愈惱。

沈富雄提出兩點說明：首先，自己打完三針疫苗，出境前一天PCR採陰，入境之日PCR還要再採陰；第二，他停留一個月的美國華盛頓州每日確診數是每100萬人中有700人，而台灣當下是每100萬人中有4000人，兩地相差五倍。

沈富雄說，可笑的是，自己去美國，「由汙入淨」，不需要隔離，也不需要檢疫，除一些公共場所室內之外，可以不戴口罩；而一個月後回國，「由淨入汙」，竟然要7+7，不久前甚至還是十天隔離檢疫。

沈富雄質疑，為什麼對入境的自家人會這麼苛？陳時中先後給過了三個理由，依時間序分別為：一，帶回新病毒變異株的風險；二，拖累醫療體系；三，台灣染疫率6%已經與入境染疫率6%接近。

沈富雄認為，前兩項不值識者一辯，第三項百思不得其解，台灣每天的新確診病人起碼6萬人，而入境篩陽的約60人，前者的漏網之魚約為後者的1000倍大，「真是見樹不見林」。