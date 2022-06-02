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確診護理師提前返職場 N95戴8小時吸不到氣險昏倒

記者許政榆／台北2日電
本土疫情持續延燒，造成醫療資源緊繃，指揮中心日前統計，已有上百名確診醫護提前返回職場。示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)
本土疫情持續延燒，造成醫療資源緊繃，指揮中心日前統計，已有上百名確診醫護提前返回職場。示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

本土疫情持續延燒，造成醫療資源緊繃，指揮中心日前統計，已有上百名確診醫護提前返回職場，不過有專責病房護理師透露，確診後容易喘、胸悶，返回醫院工作時，因為上班8小時須戴N95口罩，一度吸不到空氣，差點在病房內昏倒。

台灣三軍總醫院專責病房某護理師透露，自己在5月時確診，有出現呼吸道症狀，休息7天後解除隔離，繼續返回醫院上班，但因為確診後很容易喘、胸悶、吸不到空氣，上班又都得戴著N95口罩，曾有一次在病房內照顧確診者時，一度無法呼吸，只好靠在牆壁休息，幾分鐘才回過神。

該名護理師說，醫療人力的確不足，但為什麼衛福部長陳時中會覺得，確診醫療人員休息7天後就能直接上班，「我覺得這很不好」，確診醫護應有適當休息時間。

因家屬不方便進入專責病房陪病，若是臥床確診者，且沒有家屬或看護，護理師就要幫忙翻身、換衣服、抽痰等；要是遇到清醒、但不願配合的確診者，不好好戴上高流量氧氣鼻導管，也不願意趴睡，不僅容易喘、血氧濃度也無法維持，護理師還得穿兔寶寶裝進病房照顧確診者。

先前還有一名病人，因為躁動不斷想要下床，某次突然半夜情緒發作，意識清醒下把身上所有管路拔掉，包括動脈導管、尿管、靜脈注射導管等，結果瞬間大噴血，搞得護理師得立刻穿起兔寶寶裝，衝進病房幫病人加壓止血。

中央昨宣布招募照顧輔佐人員，前進專責病房分攤護理師重擔。他說，如果順利招募到人力，的確可以協助護理師，但如果沒人來應徵，護理師還是得硬著頭皮做，而中央去年說要發給護理師的津貼，至今只給了6成，不確定新制發給照顧輔佐人員的津貼，是否也得等上1年。

耕莘醫院專責病房某護理師表示，因為專責病房內無法任意走動，有些家屬陪著病人關在裡面很久，不時情緒失控，對護理師咆哮，護理師只能盡力給予安撫，但對護理師來說，心理壓力真的很大。也只能奉勸陪病家屬，可攜帶電子產品或書籍，陪病過程可能會感覺好一點。

此外，專責病房照顧確診者也必須隨時提高警覺，他表示，之前有一名臥床病人氣切，但突然咳一個太用力，所有管路統統掉出來，且身邊沒有陪病者，幸好當時有護理師正好要去抽痰，發現氣切管路掉落，趕緊請醫師來協助插管，任何時刻都無法放鬆。

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