藍爆福吉美唾液快篩驗不出Omicron 把民眾當冤大頭？

國民黨立院黨團舉行記者會揭露，由福又達代理的福吉美唾液快篩試劑，其原廠說明書內明確指出，福吉美只能驗出Alpha、Beta、Gamma、Delta病毒株。(圖：國民黨團提供)

本土疫情嚴峻。國民黨 立院黨團今天舉行記者會揭露，由福又達代理的福吉美唾液快篩試劑，沒辦法準確驗出Omicron ；其原廠說明書內明確指出，福吉美只能驗出Alpha、Beta、Gamma、Delta病毒株，就是沒有Omicron，質疑指揮中心把民眾當冤大頭。

國民黨團書記長萬美玲指出，自從指揮中心宣布「以篩代隔」、「快篩陽性視同確診」，唾液快篩對害怕戳鼻子的幼童而言更顯重要。但近期黨團接獲民眾檢舉，由福又達代理的福吉美唾液快篩試劑，原廠說明書內明確指出，福吉美只能驗出alpha、beta、gamma及delta病毒株，就是沒有Omicron。

萬美玲說，食藥署5月23日核准一間新的唾液快篩廠商「易可安」，廠商自己製作的對照表也寫到，福吉美並未通過韓國正式許可證，可偵測變異株內也沒有Omicron。

萬美玲表示，雖可能因是競爭對手，但既然福吉美原廠仿單及易可安文宣都指稱沒能驗出Omicron，如果廠商做的表單為假，為何代理商沒出面澄清？食藥署4月通過「驗不出流行病毒的唾液快篩」EUA ，不但沒用途，還可能嚴重影響醫治黃金時間、甚至在外趴趴走，這簡直就是政府殺人。

萬美玲說，接獲選民陳情，一名國小孩童同班同學確診，在家居隔第2天出現症狀，父母好不容易買到唾液快篩，驗完是陰性，但小孩持續發燒、喉嚨痛，用一般快篩試劑才驗出陽性；弟弟隔幾天也發燒、喉嚨痛、咳嗽，唾液快篩仍是陰性，用了一般快篩才呈現陽性。

國民黨立委林奕華說，這段時間政府密集核准快篩試劑，正是在Omicron席捲台灣的時候，當然進口的快篩試劑必須測得出Omicron，不然要進口快篩做什麼？第二間唾液快篩廠商通過食藥署EUA，比福又達慢了整整一個月，為何在核准過程中，要先讓福又達做獨門生意一個月，又驗不出Omicron？

林奕華表示，在馬來西亞、澳洲75元就能買到的唾液快篩，在台灣要賣175元，資訊又不完全揭露，是把民眾當冤大頭？請指揮中心比照德國，清楚公布通過EUA的32家廠商，到底能不能驗得出Omicron。